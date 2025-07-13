Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail, SpaceX ile iletişim uydusunu uzaya fırlattı

İsrail, SpaceX ile iletişim uydusunu uzaya fırlattı

13.07.2025 21:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İsrail, SpaceX ile iletişim uydusunu uzaya fırlattı

İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu güvenlik teşkilatlarına haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla uzaya gönderdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen "Dror 1" iletişim uydusunun 15 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.

"Dror 1" iletişim uydusunun ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle sabah saatlerinde fırlatıldığı kaydedildi.

İletişim uydusunun İsrail'in haberleşme alanında özel şirketlerin altyapısına olan bağımlılığını ortadan kaldıracağının altı çizildi.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise hükümetin talebi üzerine geliştirilen "Dror 1" uydusunun maliyetinin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

İsrail, SpaceX işbirliğiyle 2016'da "Amos 6" iletişim uydusunu uzaya gönderme girişiminde bulunmuş ancak Falcon 9 roketinin fırlatma sırasında infilak etmesi nedeniyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İlgili Konular: #elon musk #spacex #Elon Musk SpaceX

İlgili Haberler

3 milyar ışık yılı ötede 'fosil galaksi' keşfedildi
3 milyar ışık yılı ötede 'fosil galaksi' keşfedildi Bilim insanları, 7 milyar yıl boyunca değişmeden kalan bir galaksiyi gözlemledi. Araştırmanın liderlerinden Dr. Chiara Spiniello, bu tür galaksilerin evrende ‘milyonda bir’ oranında bulunduğunu tahmin ediyor.
James Webb Uzay Teleskobu evrenin bilinmeyenlerine ışık tutuyor
James Webb Uzay Teleskobu evrenin bilinmeyenlerine ışık tutuyor ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021’de fırlatılmasından bu yana evrene dair önemli bilimsel verilere ışık tutuyor.
Uzaydan internet sunan Starlink uçaklarda aktif edildi
Uzaydan internet sunan Starlink uçaklarda aktif edildi Uzaydan internet hizmeti sunan Starlink artık 1000'in üzerinde uçakta aktif olarak kullanılabiliyor.