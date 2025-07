Uzaydan internet sunan Starlink uçaklarda aktif edildi

Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uyduları, uzaydan internet hizmetinin etki alanını genişletiyor. Bu bağlamda yapılan açıklamaya göre hizmet 1.000'den fazla uçakta aktif edildi.

Küresel anlamda sunulan bu hizmet ile on milyonlarca yolcu artık kapıdan kapıya yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internete kolayca ulaşabiliyor.

İnternet servisi yalnızca uçak yolculuklarında değil, gemilerde, trenlerde ve bazı durumlarda karayollarındaki araçlarda kullanılabiliyor.

Starlink is now active on more than 1,000 planes around the world!



Tens of millions of passengers now have access to high-speed, low-latency internet from gate to gate 🛰️✈️ https://t.co/XErovEI9wC