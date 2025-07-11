Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzaydan internet sunan Starlink uçaklarda aktif edildi

Uzaydan internet sunan Starlink uçaklarda aktif edildi

11.07.2025 19:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uzaydan internet sunan Starlink uçaklarda aktif edildi

Uzaydan internet hizmeti sunan Starlink artık 1000'in üzerinde uçakta aktif olarak kullanılabiliyor.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uyduları, uzaydan internet hizmetinin etki alanını genişletiyor. Bu bağlamda yapılan açıklamaya göre hizmet 1.000'den fazla uçakta aktif edildi. 

Küresel anlamda sunulan bu hizmet ile on milyonlarca yolcu artık kapıdan kapıya yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internete kolayca ulaşabiliyor. 

İnternet servisi yalnızca uçak yolculuklarında değil, gemilerde, trenlerde ve bazı durumlarda karayollarındaki araçlarda kullanılabiliyor. 

İlgili Konular: #Starlink uydu #Starlink #Uzaydan internet

İlgili Haberler

Ghost of Yōtei ne zaman çıkıyor?
Ghost of Yōtei ne zaman çıkıyor? Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yōtei'nin çıkış tarihi, fiyatı ve fragmanı paylaşıldı.
Psikopatların beyninin çok daha farklı olduğu ortaya çıktı
Psikopatların beyninin çok daha farklı olduğu ortaya çıktı Yeni bir araştırma, psikopati düzeyi yüksek bireylerin beyin yapılarında belirli bölgelerde hacim farklılıkları bulunduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, duygusal düzenleme ve dürtü kontrolüyle ilişkili alanlarda yoğunlaşıyor.
Epic Games'te 17 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak iki oyun açıklandı
Epic Games'te 17 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak iki oyun açıklandı Epic Games'te 17 Temmuz'a kadar iki oyun ücretsiz olarak sunuluyor.