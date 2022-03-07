İsrail'de 1989'dan bu yana ilk kez çocuk felcine rastlandı

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:05

İsrail medyasına göre bu, 1989'dan beri İsrail'de tespit edilen ilk çocuk felci vakası. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocuğun, İsrail'deki çocuklara yönelik rutin aşılamalar kapsamında aşılanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bu vakada hastalığın kaynağının, aşılanmayanlarda hastalığa neden olan ve değişime uğramış çocuk felci virüsünün bir türü olduğu bildirildi.Vakanın ortaya çıkmasının ardından bakanlık, önerilen zamanlarda rutin aşıların yaptırılması ve henüz aşı yaptırmayanların aşılarını tamamlaması çağrısında bulundu.

Bakanlığın Kudüs'teki bölgesel sağlık idaresi epidemiyolojik bir araştırma başlattı ve özel olarak bilgilendirilmeleri için çocuğa yakın kişilerle temasa geçilecek.

Bakanlık açıklamasında, bulgular geldikçe ek tavsiye kararları alınacağı kaydedildi. Açıklamada, son günlerde Kudüs'teki kanalizasyon örneklerinde virüse rastlandığı ancak şu ana kadar klinik vaka olmadığı bilgisi de yer aldı.