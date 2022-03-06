İsrail İçişleri Bakanı'ndan Ukraynalı sığınmacılara red: Gelenlerin yüzde 90'ı Yahudi değil

06 Mart 2022 Pazar, 17:50

İsrail kabinesi Rusya'nın operasyon yürüttüğü Ukrayna'dan sığınmacı akışını görüşmek için toplanırken, İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Ukrayna'dan gelenlere kırmızı ışık yaktı.

İsrail sınırlarına varan Ukraynalıların yüzde 90'ından fazlasının Yahudi olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Şaked, sığınmacı akını için "Bu böyle devam edemez" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, aşırı sağcı çizgideki kadın siyasetçi, Rusya'nın operasyonun başlamasından beri İsrail'e giriş yapan 2034 Ukrayna vatandaşının yüzde 10'undan azının Yahudi olduğunu, dolayısıyla Yahudilere İsrail'e dönme ve İsrail vatandaşı olma hakkını tanıyan 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası kapsamına girmediklerini belirtti.

'15 BİN SIĞINMACI GELEBİLİR'

İsrail'e girmelerine izin verilecek Ukraynalıların sayısının kısıtlanması gerektiği mesajını veren Şaked, sığınmacı akınının bu hızla devam etmesi halinde ay sonuna dek İsrail'e 15 bin Ukraynalının geleceğini öngörerek şunları söyledi:

“Böyle bir giriş oranıyla devam etmek imkansız. Bir politika belirlememiz gerekiyor. Büyüklüğüne göre İsrail, Ukrayna sınırındakiler dışında Avrupa'daki herhangi bir devletten daha fazla Ukraynalı getirdi.”

Kabine toplantısında bazı bakanlar, İsrail'de birinci derece akrabası olmayan Ukraynalıların İsrail'den çıkışta geri ödenmek üzere 10 bin şekel depozito ödemek zorunda bırakılmasına 'insanlıkdışı' tepkisini gösterdi.

Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli'nin 'mantıksız' diye niteleyerek eleştirdiği sığınmacıdan depozito politikasının sona erdirilmesi için Göç Bakanı Pnina Tamano-Şata ve Diaspora İşleri Bakanı Nachman Şai çağrıda bulundu.