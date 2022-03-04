Bakan Bilgin'den SMA ilaçları açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SMA ilaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur" dedi.
Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
"Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum"
TEST SONUÇLARININ UYGUNLUK ZORUNLULUĞU KALKMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların, 'Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu' tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.
"BEDELİ SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK"
‘İlaç Kullanım Onayı’ ile SGK’nın belirleyeceği 3’üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.
İlgili Haberler
- 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, tır içerisinde 2 gün boyunca istismar edilmiş!
- Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama
- NBA'de milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün salondan mağlup ayrıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
- En başarılı belediye başkanları belli oldu
- Ethem Sancak'tan Rus kanalına Bayraktar yorumu!
- Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına isyan ettiler
- 7 işçi ölmüştü: Havai fişek fabrikasının arazisi satışta
- İzmir'in futbolla sınavı
- Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
- Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi o sözleriyle gündemde
- 'Doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca'
- Kartal'dan Özil açıklaması: Adaletli olmak zorundayım