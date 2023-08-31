İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı ne kadar oldu? Elektrikli scooter hız sınırı hangi ilçelerde değişti?
İstanbule oldukça yaygın bir şekilde kullanılan elektrikli scooterlar ile ilgili yeni bir karar alındı. Karar kapsamında elektrikli scooterların hız sınırı düşürüldü. Peki İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı ne kadar oldu?
İstanbul genelinde yaygın bir şekilde kullanılan elektrikli scooter'ların hız limitleri tekrardan gündem oldu. Birçok insan tarafından kullanılan elektrikli scooter'ların hız sınırları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında belli oldu. Toplantı sonucunda yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde hız sınırı düşürüldü. Peki İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı ne kadar oldu?
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI NE KADAR OLDU?
Yapılan toplantının ardından yaya yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul ilçelerinde hız sınırı 20 km/h'den 12,5 km/h'ye düşürüldü.
İSTANBUL'UN HANGİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ?
İstanbul'da hız sınırı sadece 5 bölgede düşürüldü. Bu bölgeler şöyle oldu:
- Kadıköy
- Şişli
- Beşiktaş
- Beyoğlu
- Fatih
ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRINI GEÇMENİN CEZASI VAR MI?
Sürücülerin belirlenen hız sınırlarını aşmaları durumunda ise hız sınırı cezası uygulanacak. Bu adımın, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul'da yapılan bu düzenleme, elektrikli scooter kullanıcılarının trafik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelerini teşvik ederek şehir içi ulaşımın daha sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyor.
ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANMA KURALLARI NEDİR? YAŞ SINIRI VAR MIDIR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliğinde yer alan kurallar şöyle:
- Yeni yönetmelikle yollarda kullanılabilecek elektrikli scooterların en fazla saatte 25 kilometre hızla gidebileceği kararlaştırıldı. Kullanım için yaş sınırı da 15 olarak belirlendi.
- Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak.
- Scooter'lar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek.
- Bu araçla, azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak.
- Scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de yasaklandı.
- Sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli olarak iki elleriyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı.
- Scooter'ların park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellilerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı. Şirketlerin bu şekilde park edilen araçları iki saat içinde kaldırmaları gerekecek.
- Yeni yönetmelikle scooter'lara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta taşınan eşyalar dışında scooter'larda yük taşınamayacak.
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