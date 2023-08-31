İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı ne kadar oldu? Elektrikli scooter hız sınırı hangi ilçelerde değişti?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:51

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:01

İstanbul genelinde yaygın bir şekilde kullanılan elektrikli scooter'ların hız limitleri tekrardan gündem oldu. Birçok insan tarafından kullanılan elektrikli scooter'ların hız sınırları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında belli oldu. Toplantı sonucunda yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde hız sınırı düşürüldü. Peki İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI NE KADAR OLDU?

Yapılan toplantının ardından yaya yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul ilçelerinde hız sınırı 20 km/h'den 12,5 km/h'ye düşürüldü.

İSTANBUL'UN HANGİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ?

İstanbul'da hız sınırı sadece 5 bölgede düşürüldü. Bu bölgeler şöyle oldu:

Kadıköy

Şişli

Beşiktaş

Beyoğlu

Fatih

ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRINI GEÇMENİN CEZASI VAR MI?

Sürücülerin belirlenen hız sınırlarını aşmaları durumunda ise hız sınırı cezası uygulanacak. Bu adımın, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul'da yapılan bu düzenleme, elektrikli scooter kullanıcılarının trafik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelerini teşvik ederek şehir içi ulaşımın daha sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyor.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANMA KURALLARI NEDİR? YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliğinde yer alan kurallar şöyle: