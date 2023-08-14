BMW yeni elektrikli scooter'ını tanıttı
BMW Motorrad kentsel alanlar için yeni elektrikli scooter'ı CE 02'yi tasarladı. BMW CE 02'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
BMW Motorrad'in yeni e-scooter'ı, 2021'de sunulan Concept CE 02'den geliştirildi. Bu motorun 11 kW güç, 95 km/s maksimum hız ile 4kW, 45 km/s maksimum hıza sahip olan iki versiyonu bulunuyor.
BMW CE 02 harici bir şarj cihazına ve 0,9 kW şarj gücüne sahip. Bu da demek oluyor ki motosikleti evdeki prizle şarj etmeniz mümkün. Highline versiyonunda ise 1,5 kW hızlı şarj özelliği bulunuyor.
BMW bunun bir e-scooter ya da e-motosiklet olmadığını vurguluyor ve iki tekerlekli aracı "eParkourer" olarak adlandırıyor. Ana renk siyahken, Highline versiyonu "dışa dönük ve renkli bir görünüm" ile sunuluyor.
BMW CE 02 FİYAT
Almanya'da motosikletin fiyatının 7 bin 500 Euro (4 kW) ve 8 bin 500 Euro (11 kW) olacağı açıklandı.
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