İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin anne ismiyle gömülmesi ceza getirdi

İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin izinsiz olarak anne ismiyle mezarlığa gömülmesi skandalında belediye ve mezarlıktan sorumlu şirkete 400 bin Euro’dan fazla para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:48
İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin anne ismiyle gömülmesi ceza getirdi
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2020’de, başkent Roma’daki Prima Porta Mezarlığı'nda bir alana fetüslerin gömüldüğü, mezar başlarına yerleştirilen haçlara da kürtaj yaptıran kadınların isimlerinin yazıldığı ortaya çıkmıştı.

‘’Melek bahçesi’’ olarak anılan bu alanda isimlerinin yazılı olduğunu keşfeden kadınlardan bazıları şikayetçi olmuştu.

Kişisel bilgilerin korunmasından sorumlu garantör kurum dün aldığı kararda, izinsiz yapılan bu işlemlerle kadınların özel bilgilerinin yasa dışı biçimde ihlal edildiğine hükmetti.

 

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