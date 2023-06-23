İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin anne ismiyle gömülmesi ceza getirdi
İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin izinsiz olarak anne ismiyle mezarlığa gömülmesi skandalında belediye ve mezarlıktan sorumlu şirkete 400 bin Euro’dan fazla para cezası verildi.
2020’de, başkent Roma’daki Prima Porta Mezarlığı'nda bir alana fetüslerin gömüldüğü, mezar başlarına yerleştirilen haçlara da kürtaj yaptıran kadınların isimlerinin yazıldığı ortaya çıkmıştı.
‘’Melek bahçesi’’ olarak anılan bu alanda isimlerinin yazılı olduğunu keşfeden kadınlardan bazıları şikayetçi olmuştu.
Kişisel bilgilerin korunmasından sorumlu garantör kurum dün aldığı kararda, izinsiz yapılan bu işlemlerle kadınların özel bilgilerinin yasa dışı biçimde ihlal edildiğine hükmetti.
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