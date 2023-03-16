James Bond oyununu yapan stüdyo İstanbul’a geldi

Hitman, Kane & Lynch: Dead Men ve Freedom Fighters oyunlarının yapımcısı IO Interactive, İstanbul’da oyun stüdyosu açacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:13
James Bond oyununu yapan stüdyo İstanbul’a geldi
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Son dönemlerde mobil oyunlar ile birlikte Türkiye’deki oyun sektörü günden güne gelişmeye devam ediyor. Öte yandan bazı firmalar Türkiye’de stüdyolarını açmaya başladı. Bu firmalardan biri olan IO Interactive, Türkiye’de oyun stüdyosu açacağını açıkladı.

İstanbul’da kurulacak olan stüdyo firmanın Orta Doğu ve Asya bölgelerinin merkez üssü olacak. Stüdyonun CEO’su Hakan B. Abrak’ın yaptığı açıklamada “Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin bir sonraki etaba geçip, daha kompleks projelerde çalışmak istemelerine güveniyoruz. Buraya gelişimiz sonrası yakın zamanda çok daha küresel yatırımcıların ve şirketlerinin Türkiye’ye geleceğini inanıyoruz. İlk adımı biz atalım” ifadelerini kullandı.

IO INTERACTIVE’IN YENI OYUNU JAMES BOND OLACAK 

Ştüdyo Hitman oyunları ile oldukça tanınıyor. Hitman ajan temalı, çeşitli "suikast" senaryoları oynadığınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu firma aldığı kararla James Bond’un oyunununu yapacağını açıkladı. IO Interactive'in geliştirilmekte olduğu Projekt 007 isimli oyun oldukça büyük bir kitle tarafından bekleniyor.


James Bond oyunu IO Interactive Projekt 007

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