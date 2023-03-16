James Bond oyununu yapan stüdyo İstanbul’a geldi

Son dönemlerde mobil oyunlar ile birlikte Türkiye’deki oyun sektörü günden güne gelişmeye devam ediyor. Öte yandan bazı firmalar Türkiye’de stüdyolarını açmaya başladı. Bu firmalardan biri olan IO Interactive, Türkiye’de oyun stüdyosu açacağını açıkladı.

İstanbul’da kurulacak olan stüdyo firmanın Orta Doğu ve Asya bölgelerinin merkez üssü olacak. Stüdyonun CEO’su Hakan B. Abrak’ın yaptığı açıklamada “Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin bir sonraki etaba geçip, daha kompleks projelerde çalışmak istemelerine güveniyoruz. Buraya gelişimiz sonrası yakın zamanda çok daha küresel yatırımcıların ve şirketlerinin Türkiye’ye geleceğini inanıyoruz. İlk adımı biz atalım” ifadelerini kullandı.