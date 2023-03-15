PlayStation Plus kütüphanesinden 9 oyun ayrılıyor

Mart ayında PlayStation Plus aboneleri 9 oyunun kütüphaneden ayrıldığına şahit olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:28
PlayStation Plus kütüphanesinden 9 oyun ayrılıyor
Abone Ol google-news

PS Plus sistemi için pek çok oyun ekleniyor. Eklendiği gibi çıkan oyunlar da bulunuyor. PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için geçerli olan bu ayrılıkla beraber indirilmiyor ve oynayamıyorsunuz.

9 OYUN SİSTEMDEN AYRILIYOR

Bu sistem kapsamında ücretsiz hale gelen oyunlar açıklanmıştı. 70 TL olan abonelik kapsamında bu ay Battlefield 2042, Code Vein ve Minecraft Dungeons oyunları ücretsiz olarak verilecek. Oyunlar 4 Nisan'a kadar PlayStation Plus sisteminde kalacaktı.

Sistemden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

- Danger Zone

- Dungeons 2

- Ghost of a Tale

- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

- Override 2: Super Mech League

- The Vanishing of Ethan Carter

- Velocibox

- Victor Vran Overkill Edition

- WWE 2K22


PlayStation Plus aboneleri PlayStation Plus kütüphanesi PlayStation Plus

İlgili Haberler

PlayStation Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu

PlayStation Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu
PlayStation Plus'ta şubat ayında ücretsiz olacak oyunlar

PlayStation Plus'ta şubat ayında ücretsiz olacak oyunlar
PlayStation Plus, 2023'de efsane GTA oyununu kaldırıyor

PlayStation Plus, 2023'de efsane GTA oyununu kaldırıyor

En Çok Okunan Haberler