PlayStation Plus kütüphanesinden 9 oyun ayrılıyor
Mart ayında PlayStation Plus aboneleri 9 oyunun kütüphaneden ayrıldığına şahit olacak.
PS Plus sistemi için pek çok oyun ekleniyor. Eklendiği gibi çıkan oyunlar da bulunuyor. PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için geçerli olan bu ayrılıkla beraber indirilmiyor ve oynayamıyorsunuz.
9 OYUN SİSTEMDEN AYRILIYOR
Bu sistem kapsamında ücretsiz hale gelen oyunlar açıklanmıştı. 70 TL olan abonelik kapsamında bu ay Battlefield 2042, Code Vein ve Minecraft Dungeons oyunları ücretsiz olarak verilecek. Oyunlar 4 Nisan'a kadar PlayStation Plus sisteminde kalacaktı.
Sistemden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Danger Zone
- Dungeons 2
- Ghost of a Tale
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5
- Override 2: Super Mech League
- The Vanishing of Ethan Carter
- Velocibox
- Victor Vran Overkill Edition
- WWE 2K22
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