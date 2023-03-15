PlayStation Plus kütüphanesinden 9 oyun ayrılıyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:28

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 08:28

PS Plus sistemi için pek çok oyun ekleniyor. Eklendiği gibi çıkan oyunlar da bulunuyor. PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için geçerli olan bu ayrılıkla beraber indirilmiyor ve oynayamıyorsunuz.

9 OYUN SİSTEMDEN AYRILIYOR

Bu sistem kapsamında ücretsiz hale gelen oyunlar açıklanmıştı. 70 TL olan abonelik kapsamında bu ay Battlefield 2042, Code Vein ve Minecraft Dungeons oyunları ücretsiz olarak verilecek. Oyunlar 4 Nisan'a kadar PlayStation Plus sisteminde kalacaktı.

Sistemden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

- Danger Zone

- Dungeons 2

- Ghost of a Tale

- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

- Override 2: Super Mech League

- The Vanishing of Ethan Carter

- Velocibox

- Victor Vran Overkill Edition

- WWE 2K22