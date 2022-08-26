James Webb Uzay Teleskobu içinde karbondioksit olan gezegen keşfetti

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:49

Yapımı 16 yıl süren ve Aralık 2021'de fırlatılan tarihin en yüksek teknolojiye sahip olan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan bir yıldızın yörüngesinde dönen milyonlarca ötegezegenden birinin atmosferinde karbondioksit keşfetti.

Webtekno'da yer alan habere göre, daha önce yapılan keşifler, ötegezenlerde atmosfer olabileceğini ve bu atmosfer içerisinde farklı maddelerin yer alabileceğini gösteriyordu.

WASP-39B GEZEGENİ

Artık Dünya'daki yaşamın önemli bir parçası olan karbondioksitin Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenlerde de olabileceği kesinleşti.

Karbondioksite sahip olduğu keşfedilen WASP-39b gezegeni; 700 ışık yılı uzaklıktaki Güneş benzeri bir yıldızın yakın yörüngesinde, Satürn büyüklüğünde, su buharı, sodyum ve potasyum gibi elementlere sahip.

WASP-39b gezegeni, aslında 2011 yılında yeryüzündeki teleskoplarla yapılan WASP projesi sayesinde keşfedilmişti. Bu projenin ardından Hubble ve Spitzer gibi uzay teleskobu ile yakın markaja alınan ötegezenin bir atmosfere sahip ve bu atmosferin su buharı, sodyum, potasyum açısından zengin olduğu tespit edilmişti.

James Webb'in daha gelişmiş kızılötesi gözlem yeteneği sayesinde gezegende artık karbondioksit olduğu da kesinleşmiş oldu.

Ayrıca WASP-39b gezegeni, yıldızında Güneş-Merkür arasındaki mesafeden 8 kat daha yakın bir konumda. Bu sebeple hızlı bir yörünge hareketine sahip olan gezegenin bir yılı 4 Dünya gününden biraz fazlasına eşit. Tüm bu özellikleri sebebiyle gezegene 'sıcak Jüpiter' benzetmesi de yapılıyor.