'James Webb Teleskobu çekti' diyerek 'sucuk' görseli paylaştı: 'Bilim şakası' dedi

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:11

Fransa'nın önde gelen bilim insanlarından Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, 31 Temmuz'da Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ait olduğunu söylediği bir görüntü yayımladı.

'SUCUK' OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, görüntünün James Webb Teleskobu'yla elde edildiğini ileri süren Klein, "Bu kadar çok detay... her gün yeni bir dünya ortaya çıkarılıyor" dedi.

90 bin takipçili hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi toplayınca Klein, görseldeki kırmızı objenin bir yıldız değil, sucuk olduğunu itiraf etti.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

ÖZÜR DİLEDİ

'Bilim insanı şakası' olarak tanımladığı olaydan dolayı özür dileyen Prof. Klein, amacının insanlara 'yetkili konumdaki insanlardan gelen bilgilerin doğruluğuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini' hatırlatmak olduğunu savundu.

Klein, "Hiçbir kısmı doğru olmayan şakam karşısında şok olmuş olabilecek herkese özürlerimi sunmaya geldim" dedi.

ELEŞTİRİ ALDI

Fransız bilim insanının 'şakası', dünyadaki bilim insanlarının haberlerdeki yanlış görüntülerle mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde geldiği için sosyal medya kullanıcılarınca eleştirildi.

Twitter kullanıcısı @alexis200m, Klein'ı "Bilimsel bir araştırma direktörünün bu tür şeyleri paylaşması oldukça uygunsuz" diye eleştirdi.

Bilimsel güvenilirliği yeniden kazanma amacıyla Klein, daha sonra ünlü Döner Tekerlek Gökadası'nın bir görüntüsünü yayınlarken takipçilerine bu sefer fotoğrafın gerçek olduğunu söyledi.