James Webb Uzay Teleskobu yeni bir moleküler bulut keşfetti

James Webb teleskopu uzaya gönderilmesinden bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra yeni bir moleküler bulut keşfetti. Bulut, Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede bulunuyor.

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Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:25
James Webb Uzay Teleskobu yeni bir moleküler bulut keşfetti
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James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla yaşam için gerekli elementleri içeren Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede bir moleküler bulut keşfedildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) açıklamasında, araştırmanın, James Webb Teleskobu'nun bir programındaki Buzul Çağı Projesi kapsamında yapıldığı bildirildi.

Uzmanların, James Webb Teleskobu'yla Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı mesafedeki "Chamaeleon I" adlı bir moleküler bulutun eksi 263 derecede bulunan yoğun ve araştırması zor bir bölgesini incelediği ve incelenen moleküler bulutların bugüne kadar ölçülmüş en derin ve en soğuk buzlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, moleküler buluttaki buzlarda yaşanabilir bir ortam için gereken karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve kükürt gibi birkaç temel element tespit edildiği, James Webb Teleskobu ile yapılan gözlemin oldukça kritik bir bulgu olabileceği kaydedildi.

"YENİ BİR PENCERE AÇIYOR..."

Leiden Gözlemevi'nden uzman Melissa McClure, araştırma sonucuna ilişkin, "Bu gözlemler, yaşamın yapı taşlarını oluşturmak için gerekli basit ve karmaşık moleküllerin oluşumuna dair yeni bir pencere açıyor" ifadesini kullandı.

Araştırma sonucu Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.


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