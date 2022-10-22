James Webb, 11.5 milyar yıllık gökkuşağı düğümü görüntüledi
Yeni galaktik merkez tespit ettiği belirtilen James Webb, 11.5 milyar yıl önce var olan gökkuşağı düğümü görüntüledi.
Geçtiğimiz aylarda dış gezegen olan WASP-39b atmosferinde karbondioksit tespit eden James Webb, yeni bir keşif ile gündeme geldi. Yeni galaktik merkez tespit eden James Webb, 11.5 milyar yıl önce var olan gökkuşağı düğümü görüntüledi.
Yeni bir James Webb görüntüsünde yakalanan bu en yeni kuasar, SDSS J165202.64+172852 olarak adlandırıldı. Bilim insanları, bu kuasarın antik evrende var olduğunu düşünüyor.
JAMES WEBB, YENİ BİR GÖKKUŞAĞI DÜĞÜMÜ GÖRÜNTÜLEDİ
Shiftdelete.net'in haberinde aktardığı bilgilere göre James Webb görüntüsündeki kuasar, yakın zamanda görüntülenen Pillars of Creation’dan (Yaratılış Sütunları) ve hatta Webb’in ilk görüntülerinin hedeflerinden çok daha uzakta yer alıyor. Bilin insanları, düğümün yaklaşık 11.5 milyar yıl önce var olduğunu, uzaklığı nedeniyle yeni görüntülenebildiğini açıkladı.
Yetkililer, görüntülenen bölgenin uzaklığı nedeniyle çekilen fotoğrafların bulanık olduğunun altını çizdi. Görüntünün bulanıklığına rağmen, en son James Webb görüntüsünde kuasarın ve onu çevreleyen galaksilerin gökkuşağı düğümlü görünümünü net bir şekilde görebilirsiniz.
Kuasardan gelen ışığın kırmız ağırlıklı olmasının elektromanyetik spektrumun kırmızı ucuna doğru daha fazla kaymasından kaynaklandığı açıklandı. Görüntüde en az üç adet çevre gökada yer aldığı belirtiliyor. Birbirlerine son derece yakın olan gökadalar, düğüm olarak nitelendiriliyor.
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