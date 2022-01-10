James Webb Uzay Teleskobu'nun konuşlandırması tamamlandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Fırlatma tarihinin defalarca kez ertelenmesinin ardından en sonunda 24 Aralık’ta fırlatılan ve Dünya dışı yaşama ışık tutabileceği düşünülen James Webb Uzay Teleskobu, uzayın derinliklerindeki yolculuğuna sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bundan çok kısa bir süre öncesinde James Webb Uzay Teleskobu’nu son kez görebileceğimiz anların videosu paylaşılmış; ondan birkaç gün önce ise teleskobun ‘güneş kalkanları’nın açıldığı duyurulmuştu.

ALTIN AYNA AÇILDI

WebTekno’da yer alan habere göre; teleskobun ardındaki ekip şimdi de devasa cihazın kendine özgü altın aynasını açmayı başarıyla tamamladı. Bu, teleskobun kurulumunun artık büyük oranda tamamlandığı ve sonsuz evrenin ilk galaksileri hakkında Dünya’ya veri göndermeye bir adım daha yakın olduğu anlamına geliyor.

"DÜNYA İÇİN DİKKATE DEĞER BİR BAŞARI"

Teleskobun NASA Genel Merkezi'ndeki program direktörü Gregory L. Robinson yaptığı açıklamada, teleskobun tüm konuşlandırmalarının başarıyla tamamlanmasının tarihi bir olay olduğunu belirterek, "Bu, NASA liderliğindeki bir görevin uzayda bir gözlemevi açmak için karmaşık bir diziyi tamamlama girişiminde bulunduğu ilk sefer- ekibimiz, NASA ve dünya için dikkate değer bir başarı" ifadelerini kullandı.

Teleskobun cuma günü açılmaya başlanan birincil aynasının iki kanadı; ikinci kanadın yerine kilitlenmesiyle cumartesi günü başarıyla tamamlandı. NASA tarafından dünyanın şimdiye kadarki en karmaşık uzay bilimi teleskobu olarak tanımlanan Webb’in 18 altıgen parçadan oluşan ve 6 metre ölçülerinde olan aynası; uzaya fırlatılan en büyük ayna olma unvanının da sahibi.

Birincil aynanın açılmasını, 25 Aralık'ta fırlatılan 10 milyar dolarlık teleskopun diğer öğelerinin kurulumu takip edecek. Bu öğeler Webb’in kızılötesi ayarlarını bozabilecek olan; Güneş, Dünya ve Ay tarafından üretilen istenmeyen ısı sinyallerini tutmak için tasarlanmış tenis kortu büyüklüğündeki güneş korumasının beş ince katmanını kapsıyor.

13,5 MİLYAR YIL ÖNCESİNE IŞIK TUTACAK

Önümüzdeki altı ay boyunca Dünya'dan 1 milyon mil uzaklaşacak olan Webb’in; ekibin teleskobun diğer ayarlarını kalibre etmesinin ardından uzaydan ilk fotoğrafları bu yaz göndermeye başlaması bekleniyor.

Evrenin 13,5 milyar yıldan daha öncesine ışık tutması amacıyla inşa edilen teleskop bize yalnızca uzayın gizli bölgelerini öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda Big Bang'den (Büyük Patlama) hemen sonra meydana gelen olayları doğru bir şekilde belgeleyip belgelemediğimizi kanıtlama gücüne sahip olacak.