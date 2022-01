James Webb, Dünya'dan görüntülendi

Astrofizikçi Gianluca Masi'nin 29 Aralık'ta kaydettiği video, 120 saniyelik tek bir pozlamaya dayanıyor. Masi, görüntüyü "Elena" adı verilen bir robotik teleskopla yakaladı.

Astrofizikçi, görüntü çekilirken James Webb'in Dünya'dan yaklaşık 550 bin kilometre uzakta olduğunu yazdı.

See #JamesWebbSpaceTelescope in motion across the stars, as imaged last night! @NASAWebb @esa @ESA_Italia @NASA #JamesWebbTelescope ??? full story here: https://t.co/5qw9GD1qTt pic.twitter.com/fIWAtTCXH7

Öte yandan Masi yalnız değil. Gökbilimci Ruari Mackenzie de teleskobu 26 Aralık'ta yakalamıştı.

My attempt at observing JWST earlier tonight from far north in Scotland. The two slowly moving dots are the telescope and upper stage, moving past Eridanus. pic.twitter.com/ZhKpOXMZqE

Araştırmacının Twitter'da paylaştığı görüntüde, yavaşça hareket eden iki nokta görünüyor. Bunlardan biri James Webb'in kendisiyken diğeri, teleskobun fırlatıldığı Ariane 5 roketinin üst kısmı.

Bir başka gökbilimci Gideon van Buitenen, 25 Aralık'ta fırlatılan teleskobu bu andan sadece 11 saat sonra tespit etmiş ve sonraki gün hızlandırılmış bir kaydını yayımlamıştı.

How about using your telescope to observe... a telescope? Here's an accelerated recording of@NASAWebb 11 hours after launch and on its way to Lagrange point 2, as observed from Dordrecht, NL (MPC G06). I also managed to observe it visually using a 12" dobsonian. #JamesWebb#JWST pic.twitter.com/pKlCoZokpz