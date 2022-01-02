James Webb, Dünya'dan görüntülendi

Bilim insanları, gelmiş geçmiş en güçlü teleskop unvanına sahip James Webb Uzay Teleskobu'nu Dünya'dan görüntüledi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 00:00
James Webb, Dünya'dan görüntülendi
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Astrofizikçi Gianluca Masi'nin 29 Aralık'ta kaydettiği video, 120 saniyelik tek bir pozlamaya dayanıyor. Masi, görüntüyü "Elena" adı verilen bir robotik teleskopla yakaladı.

Astrofizikçi, görüntü çekilirken James Webb'in Dünya'dan yaklaşık 550 bin kilometre uzakta olduğunu yazdı.

Öte yandan Masi yalnız değil. Gökbilimci Ruari Mackenzie de teleskobu 26 Aralık'ta yakalamıştı.

Araştırmacının Twitter'da paylaştığı görüntüde, yavaşça hareket eden iki nokta görünüyor. Bunlardan biri James Webb'in kendisiyken diğeri, teleskobun fırlatıldığı Ariane 5 roketinin üst kısmı.

Bir başka gökbilimci Gideon van Buitenen, 25 Aralık'ta fırlatılan teleskobu bu andan sadece 11 saat sonra tespit etmiş ve sonraki gün hızlandırılmış bir kaydını yayımlamıştı.

JAMES WEBB UZAYDA NE YAPACAK?

Gökbilimciler daha Hubble'ın fırlatıldığı dönemde onun yerini alacak, güçlü bir teleskop arayışına girmişti. Tartışmaların ve planların sonunda 2004'te James Webb Uzay Teleskobu'nun inşa süreci başladı.

Projede 10 binden fazla kişi çalıştı ve bütçesi giderek artarak, yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

Teleskop, "Dünya benzersiz mi?", "Ona benzer başka gezegen sistemleri var mı?" ve "Evrende yalnız mıyız?" gibi çok temel sayılan ama henüz tam olarak yanıtlanamamış soruların peşinden gidecek.

Gözlem aracı, birbirinden epey farklı ötegezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

Teleskobun bir diğer amacı da yıldızların evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Kızılötesi ışıkta gözlem yapan araç, bir zaman makinesi görevi görecek.

Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın Dünya'ya ulaşma süresi uzadığı için "zamanda geriye bakma" imkanı yakalıyor.

NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teleskobu 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü.

James Webb, 1990'dan beri uzayın derinliklerini gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak. 30 yıldır görevde olan Hubble'ın aksine yeni teleskobun minimum görev süresi ilk başta 5 yıl olarak düşünülmüştü.

NASA'nın yeni açıklamasındaysa teleskobun şu anda en az 10 yıl çalışmasına yetecek kadar yakıtının kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Independent Türkçe


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