James Webb, Dünya'dan görüntülendi

02 Ocak 2022 Pazar, 00:00

Astrofizikçi Gianluca Masi'nin 29 Aralık'ta kaydettiği video, 120 saniyelik tek bir pozlamaya dayanıyor. Masi, görüntüyü "Elena" adı verilen bir robotik teleskopla yakaladı.

Astrofizikçi, görüntü çekilirken James Webb'in Dünya'dan yaklaşık 550 bin kilometre uzakta olduğunu yazdı.

Öte yandan Masi yalnız değil. Gökbilimci Ruari Mackenzie de teleskobu 26 Aralık'ta yakalamıştı.

My attempt at observing JWST earlier tonight from far north in Scotland. The two slowly moving dots are the telescope and upper stage, moving past Eridanus. pic.twitter.com/ZhKpOXMZqE — Ruari Mackenzie (@mackenzie_ruari) December 26, 2021

Araştırmacının Twitter'da paylaştığı görüntüde, yavaşça hareket eden iki nokta görünüyor. Bunlardan biri James Webb'in kendisiyken diğeri, teleskobun fırlatıldığı Ariane 5 roketinin üst kısmı.

Bir başka gökbilimci Gideon van Buitenen, 25 Aralık'ta fırlatılan teleskobu bu andan sadece 11 saat sonra tespit etmiş ve sonraki gün hızlandırılmış bir kaydını yayımlamıştı.

How about using your telescope to observe... a telescope? Here's an accelerated recording of@NASAWebb 11 hours after launch and on its way to Lagrange point 2, as observed from Dordrecht, NL (MPC G06). I also managed to observe it visually using a 12" dobsonian. #JamesWebb#JWST pic.twitter.com/pKlCoZokpz — Gideon van Buitenen (@giddgvb) December 26, 2021

JAMES WEBB UZAYDA NE YAPACAK?

Gökbilimciler daha Hubble'ın fırlatıldığı dönemde onun yerini alacak, güçlü bir teleskop arayışına girmişti. Tartışmaların ve planların sonunda 2004'te James Webb Uzay Teleskobu'nun inşa süreci başladı.

Projede 10 binden fazla kişi çalıştı ve bütçesi giderek artarak, yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

Teleskop, "Dünya benzersiz mi?", "Ona benzer başka gezegen sistemleri var mı?" ve "Evrende yalnız mıyız?" gibi çok temel sayılan ama henüz tam olarak yanıtlanamamış soruların peşinden gidecek.

Gözlem aracı, birbirinden epey farklı ötegezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

Teleskobun bir diğer amacı da yıldızların evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Kızılötesi ışıkta gözlem yapan araç, bir zaman makinesi görevi görecek.

Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın Dünya'ya ulaşma süresi uzadığı için "zamanda geriye bakma" imkanı yakalıyor.

NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teleskobu 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü.

James Webb, 1990'dan beri uzayın derinliklerini gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak. 30 yıldır görevde olan Hubble'ın aksine yeni teleskobun minimum görev süresi ilk başta 5 yıl olarak düşünülmüştü.

NASA'nın yeni açıklamasındaysa teleskobun şu anda en az 10 yıl çalışmasına yetecek kadar yakıtının kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Independent Türkçe