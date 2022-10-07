James Webb'in ilk görüntülerine 'saykodelik makyaj' yapıldı

07 Ekim 2022 Cuma, 11:35

En gelişmiş teleskop unvanını taşıyan James Webb, evreni kızılötesi kameralarıyla görmek için tasarlandı. 1999'da fırlatılan Chandra'yla ise X-ışınlarını gözlemlenebiliyor.

Farklı dalgaboylarını gözlemleyebilen Hubble, Chandra ve James Webb gibi teleskoplar birbirini tamamlayabiliyor ve böylece bilim insanları uzayı hem daha net hem de daha ayrıntılı inceleyebiliyor.

Bu teleskoplardan elde edilen veriler birleştirilince gözalıcı görüntüler ortaya çıkıyor.

James Webb'in ilk hedeflerinden SMACS 0723, Stephan Beşlisi, Karina Nebulası ve Araba Tekeri Galaksisi'nin kızılötesi verileri de Chjandra'nın X-ışını verileriyle birleştirildi.

Independent Türkçe'de yer verilen detaylara göre NASA, SMACS 0723'ün görüntüsünü "evrenin bugüne kadarki en derin ve ayrıntılı görüntüsü" diye niteliyor. Yaklaşık 4,2 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümesinin merkezinde mavi renkte görülenler, aşırı ısınmış gaz anlamına geliyor. Sıcaklığı on milyonlarca dereceye kadar ulaşabilen gazın kütlesi, Güneş'inkinin yaklaşık 100 trilyon katı.

James Webb'in, bu galaksi kümesini bir teleskop gibi kullandığı açıklanmıştı. Kütleçekimsel mercekleme adı verilen yöntem, araştırılan gök cisminin gözlem aracı ve uzak bir yıldız ya da galaksi arasında hizalandığı durumda işlevli oluyor.

Bu durumda galaksi veya yıldızın kütleçekim kuvveti mercek etkisi yaratıyor. Yani gökbilimcilerin incelemek istediği nesnenin ışığını bükerek ve uzatarak daha parlak görünmesini sağlıyor. Bu da ilgili nesnenin gözlemlenmesine olanak tanıyor. Bu, SMACS J0723.3-7327 sayesinde evrenin ilk zamanlarının gözlemlenmesi imkanını doğuruyor.

Stephan Beşlisi, aslında 4'lü bir oluşumun 5 galaksi olarak göründüğü, keşfedilen ilk yoğun galaksi grubu. Yaklaşık 290 milyon ışık yılı uzakta yer alıyor. Bu galaksi kümesi, Pegasus Takımyıldızı'nda bulunuyor. 5 galaksiden 4'ünün birbiriyle birleşmesi bekleniyor.

James Webb'den önce Hubble tarafından da görüntülenmişti ama yeni görüntü bilim insanlarına eşsiz ayrıntılar sağlıyor. En parlak nebulalardan biri olan Karina, Dünya'dan yaklaşık 7 bin 600 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Fotoğraf, Karina Nebulası'ndaki yakın, genç, yıldız oluşan bir bölge olan NGC 3324'ün kıyısını gösteriyor. 150 bin ışık yılı çapındaki Araba Tekeri Galaksisi, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta.

İki spiral galaksinin çarpışmasından doğan gök cismi, bir at arabasının tekerleğini andıran şekli nedeniyle bu şekilde adlandırılmıştı.

James Webb Uzay Teleksobu'nu geliştiren ekipten Charlie Atkinson, "Hem Chandra hem de Webb, mümkün olduğu düşünülen şeyleri aşıyor" dedi:

Her iki teleskoptan alınan bu harika görüntüler birbirini tamamlayarak inanılmaz yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor ve evren hakkındaki düşüncülerimizi daha da geliştiriyor.