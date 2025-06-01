Japonlar standart optik fiber kablo kullanarak veri hızında rekor kırdı

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırmada, bilim insanları standart kalınlıktaki (0,125 mm) optik fiber kablo kullanarak saniyede 1,02 petabit veri iletim hızı elde etti. Bu hız, yaklaşık 10.000 adet 4K filmin tek bir saniyede aktarılmasına eşdeğer.

Donanımhaber'in aktardığına göre araştırma ekibi, bu başarıyı elde etmek için 19 çekirdekli özel bir optik fiber kullandı. Her biri tek bir fiberden oluşan 19 döngü oluşturuldu ve sinyal bu döngülerden 21 kez geçirildi. Toplamda 1808 kilometrelik bir mesafede veri iletimi sağlandı. Çıkışta, 19 kanallı bir alıcı sinyalleri topladı ve dijital bir işlemci aracılığıyla nihai veri iletim hızı hesaplandı.

Yüksek hız, uzun mesafelerde de sürdürülebilir

Bu çalışma, daha önce 63,5 kilometrelik bir mesafede 1,7 petabit/saniye hızına ulaşan deneylerin ötesine geçerek, yüksek hızın uzun mesafelerde de sürdürülebilir olduğunu gösterdi. Ayrıca, "hız × mesafe" metriği olan 1,86 eksabit-saniye/kilometre değeriyle de yeni bir dünya rekoru kırıldı.

Araştırmacılar, bu teknolojinin özellikle 5G sonrası dönemde artacak veri trafiğini karşılamak için yeni bir bilgi ve iletişim altyapısının temelini oluşturabileceğini belirtti.