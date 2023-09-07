Japonya, Ay'a iniş aracı taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi
Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.
H2A roketi Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.
Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.
İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor
Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Menzil'de yangın çıktı
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Teknik serviste çeteleşme!
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu
- Müge Anlı'nın kızı katıldığı programda ortaya çıktı
- Erdoğan'dan yine 'pembe' tablo!