NASA, Ay'a çakılan Rus aracının fotoğrafını paylaştı!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 18:03

Güncelleme: 01.09.2023 - 18:03

Rusya'nın 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen Luna 25 Ay görevi, iniş aracının yanlış gitmesi sonucu başarısız oldu. İniş aracının Ay yüzeyiyle çarpışma rotasına girmesi, beklenmeyen bir şekilde uzun süren bir itici yakma işlemi nedeniyle meydana geldi. Roscosmos, Luna 25 ile telsiz iletişimini kaybetti ve uzay aracını yeniden kazanma çabaları başarısız oldu.

NASA'ya göre, Roscosmos, iniş aracının düştüğü yere dair tahminlerini 21 Ağustos'ta açıkladı. Daha sonra NASA, LRO Kamerası (LROC) ile kaza alanını incelemesi için LRO'ya emir verdi. LRO, 24 Ağustos'ta bir dizi görüntü çekti ve bu görüntüler, kazadan önce çekilenlerle karşılaştırıldı.

LRO Operasyon ekibi, bu görüntülerde Rusya'nın tahminine yakın yeni bir krater tespit etti. Bu yeni krater, Ay'ın güney kutup bölgesine yakın bir konumda bulunuyor ve planlanan iniş alanından 400 km uzakta yer alıyor. Krater, 10 metre çapında ve Ay'ın yüzeyinden 360 metre altında negatif bir yüksekliğe sahip.

Luna 25 Ay görevinin başarısızlığı, Ay'ın keşfi için yapılan bu tür görevlerin ne kadar karmaşık ve riskli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ay keşif çalışmaları gelecekte de devam edecek gibi görünüyor.