Japonya, gözlem uydusunu taşıyan roketi uzaya fırlattı

Japonya, yer koşullarının izlenmesi ve ulusal güvenlik için tasarlanan gözlem uydusunu H2A roketiyle uzaya başarılı şekilde fırlattı.

Japonya, gözlem uydusunu taşıyan roketi uzaya fırlattı
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:52

Kyodo News'un haberine göre, Mitsubishi Heavy Industries'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunu taşıyan 49 numaralı H2A roketinin, Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Adası'nda bulunan uzay merkezinden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözlem uydusunun yer koşullarını uzaydan izleyeceği, büyük ölçekli felaketlerin ardından hasar tespiti ve ulusal güvenlik için kullanılacağı bildirildi.

Gözlem uydusunun daha önce gönderilmesi planlanmış, elverişsiz hava koşulları nedeniyle fırlatma iki defa ertelenmişti.


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