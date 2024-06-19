SpaceX dünyanın en büyük roketini yakalayacak

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:20

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:20

5. büyük Starship uçuş denemesi, 120 metre uzunluğundaki roket sisteminin bugüne kadarki en iddialı testi olacak ve SpaceX, Super Heavy güçlendiriciyi yörüngeye ulaştırdıktan sonra onu gelecekteki görevlerde kullanmak üzere kurtarmayı planlıyor.

Fırlatma rampasına kendi kendine inen Falcon 9 roketinin aksine SpaceX, Super Heavy roketini fırlatma kulesine yerleştirilmiş robotik kollar kullanarak yakalamayı planlıyor.

Indepedent Türkçe'nin aktardığına göre Musk'ın gelecek 6 hafta içinde gerçekleşebileceğini söylediği bir sonraki Starship uçuş denemesi için Mechazilla denen kule faaliyete geçmiş olacak.

'TEMMUZ AYI SONUNDA DENENECEK'

Hafta sonu X'te paylaşılan manevra animasyonuna yanıt veren SpaceX patronu "bunu temmuz sonunda denemeyi hedeflediğini" söyledi. SpaceX yeni nesil fırlatma kulesinin yapımına Teksas'taki Starbase tesisinde 2021'de başlamıştı.

146 metre uzunluğuyla dünyanın en yükseği olan fırlatma kulesi, Florida'da gelecekte planlanan Starship fırlatma kurulumlarına temel sağlayabilir.

SpaceX internet sitesinde "Kule; fırlatma, araç entegrasyonu ve Super Heavy roket güçlendiricisinin yakalanmasını desteklemek üzere tasarlandı" diye açıklıyor.

Güçlendiricinin yakalanması fırlatma aracındaki kütleyi azaltıyor, donanım karmaşıklığını aşağıya taşıyor ve roketin çabucak yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Kalkışın ardından iki kademe uçuş sırasında ayrıldıktan sonra Super Heavy fırlatma alanına geri dönecek, motorlarını yeniden ateşleyerek aracı yavaşlatacak ve kulenin kolları roketin güçlendiricisini yakalayarak bir sonraki uçuşu için yörüngesel fırlatma yuvasına yeniden yerleştirecek.

SpaceX'in 6 Haziran'da yaptığı bir önceki Starship uçuş denemesinde Super Heavy güçlendirici sıçrama inişini gerçekleştirilmiş ve yeniden kullanılabilirlik yolunda önemli bir adım atarak başarılı bir şekilde Dünya'ya geri dönmüştü.

SpaceX, nihayetinde Güneş Sistemi boyunca mürettebat ve kargo taşıyabilecek devasa bir Starship roketi filosu kurmayı hedefliyor. Musk'a göre bu roket gelecek 10-20 yıl içinde Mars'ta bir insan kolonisi kurulmasına imkan sağlayacak.