Kissinger'dan Japonya çıkışı: Yakında kitle imha silahlarına sahip olacak

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:16

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:16

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Wall Street Journal'e konuştu.

Kissinger, Çin'in bölgesinde baskın güç olmayı beklediğini belirterek, Hindistan ve Japonya'yı hesaba katmak zorunda bırakacak kadar güçlü bir konuma gelebileceğini dile getirdi.

Japonya'nın buna karşılık olarak "nükleer kitle imha silahlarını geliştirebileceğine" inandığını belirten Kissinger, bunun "üç, beş ya da yedi yıl" içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Kissinger, Tayvan sorununa şu anda bir çözüm bulunamayacağına ve mevcut durumun korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Zamandan başka bir çözüm yok ... Mevcut statüyü birkaç yıl koruyacak ve bu süre zarfında örneğin her iki tarafın da birbirini tehdit etmeyeceği ya da birbirlerine karşı asker konuşlandırmayı sınırlandırmayacağı bir formülü memnuniyetle karşılarım" dedi.

Kissinger, böyle bir formülün ABD'nin Tayvan'a bir ülke gibi davrandığını göstermeyecek şekilde "dikkatlice ifade edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Kissinger, dünyanın önde gelen ülkelerinin çoğunun dünya sahnesindeki yeni koşullarda yönlerini kaybettiklerine ve değişme ya da uyum sağlama sürecinde olduklarına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"(Neredeyse) tüm büyük ülkeler... Temel referans noktalarını merak ediyor. Çoğunun iç referans noktaları yok ve yeni koşullara göre değişme ya da uyum sağlama sürecindeler."