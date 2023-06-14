Japonya'da okyanusun ortasına 40 bin kişilik şehir inşa edilecek!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:46

Japonya merkezli N-Ark şirketi, turizm, tıbbi tesisler ve uzay roketlerinin yer alacağı yeni projesi 'Dogen City'yi açıkladı.

İklim değişikliğinden dolayı deniz seviyesi yükselmelerine karşı dayanıklı bir şekilde tasarlanacak olan bu şehirde 40 bin kişi yaşayabilecek.

New Atlas'ın haberine göre, Dogen City, 4 km çapında olacak. Şehir, tam zamanlı olarak 10 bin kişiyi barındırabilme kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Şehrin turist kapasitesi ise 30 bin olarak açıklandı.

Daire şeklinde tasarlanmış olan şehirin, ağır hava koşullarına ve tsunamilere karşı dayanıklı olacağı açıklandı.

Projenin üç ayrı bölümden oluşacağı ve ilk bölümün ana konut bölgesi olacağı da belirtildi. "Yaşanabilir halka" adı verilen bu bölgede çok sayıda yeşil alan, gıda üretim tesisleri, bir okul, spor alanları, hastaneler, parklar, stadyumlar, oteller ve ofislerin bulunacak.

ROKET FIRLATMA ALANI BULUNACAK

Ayrıca N-Ark'ın açıkladığı bilgilerde Dogen City'de roket taşımacılığı için fırlatma ve iniş alanının bulunacağı bilgisi de yer aldı. N-Ark, yüzen şehrin kendi kendine elektrik ve su ihtiyacını karşılayacağını da belirtti. Projenin nerede bulunacağı ve bütçesi hakkında henüz bir bilgi açıklanmadı.