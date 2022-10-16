Merakla beklenen iPad ve MacBook’ların tanıtım tarihi belli oldu

16 Ekim 2022 Pazar, 00:43

Apple geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 14 serisiyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Üzerinden zaman geçmeden yeni ürünlerinin önümüzdeki günlerde tanıtacağı bilgisi ortaya çıktı. Apple ile ilgili sızıntı paylaşan Mark Gurman, yeni çıkacak MacBook Pro ve iPad Pro için tarih verdi. Peki yeni cihazlar ne zaman pazara çıkacak ve özellikleri neler olacak? Habere hep birlikte göz atalım.

M2 iPAD PRO, KASIM AYINDA TANITILACAK!

Shiftdelete.net'in haberine göre Mark Gurman, M2 iPad Pro’nun kasım ayında tanıtılacağını açıkladı. Cihazın ekranının 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğündeki iki seçenekle gelmesi bekleniyor. Ünlü analist Gurman, M2 iPad Pro dışında ek olarak bir de giriş seviyesinde bir tablet tanıtılacağını da açıkladı. A14 Bionic işlemciyle gelecek iPad Air’in 5G destekli ve USB-C bağlantısına sahip olacak.

Mark Gurman, yeni tanıtılacak tabletlerin etkinlik olmadan sadece basın açıklamasıyla duyurulacağını düşünüyor. iPadOS 16.1 güncellemesinin de 24 Ekim tarihinde çıkacak olması tabletlerin kısa süre içinde pazara çıkmasını desteklemiş oluyor. iPad Pro ve iPad Air’in diğer özellikleri ve fiyatıyla ilgili başka bilgi ise şimdilik mevcut değil.

MACBOOK’LAR 2022 YILININ SONLARINDA TANITILACAK!

Tabletler için birçok tahminde bulunan Mark Gurman, MacBook’ların da 2022 yılının sonunda tanıtılacağını düşünüyor. Fakat başka analistler ise bilgisayarların tabletlerle birlikte Kasım ayında ve bir lansman içerisinde tanıtılacağını belirtiyor.

M2 Pro ve M2 Max adıyla görücüye çıkacak dizüstü bilgisayarların ekranları, 14 ve 16 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca ek olarak teknoloji devinin M2 işlemcili bir mini MacBook üzerinde çalıştığı iddiaları da mevcut. Ancak bu ürünün ne zaman pazara çıkacağı şimdilik belirsiz.