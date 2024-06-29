JAXA, "ALOS-4" gözlem uydusunun fırlatılmasını erteledi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunun fırlatılmasını hava muhalefeti nedeniyle erteledi.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:39
JAXA,
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JAXA'nın açıklamasına göre, güneydeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yeni tip gözlem uydusunun fırlatılmasına ilişkin takvimde değişiklik yapıldı.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI SEBEBİYLE FIRLATMA ERTELENDİ

30 Haziran'da fırlatılacağı duyurulan gözlem uydusu, ülkenin güney bölgelerindeki kötü hava şartları sebebiyle hafta başı gerçekleştirilecek. Japonya Savunma Bakanlığınca geliştirilen kızılötesi sensöre sahip "Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu" (ALOS-4), kullanımdaki ALOS-2'nin yerini alacak.

Yeni tip "ALOS-4" uydusu, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.


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