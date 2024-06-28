Down Sendromunun en eski kanıtı Neandertal hayatına ışık tutuyor: Neandertaller yardımsever bir toplum muydu?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 15:11

Güncelleme: 28.06.2024 - 15:11

Neandertal bir çocuğun kalıntılarını inceleyen bilim insanları, Down sendromunun en eski örneğini buldu. Çocuğun yaklaşık 6 yaşına kadar yaşaması, Neandertallerin yardımsever bir toplum olduğuna işaret ediyor.

DOWN SENDROMLU OLUP EN UZUN SÜRE YAŞAYAN FOSİL

İnsanlardaki en yaygın genetik hastalıklardan biri olan Down sendromuna tarih öncesinde rastlanmasına karşın bu kişilerin bebeklik dönemini geçtiği görülmemişti. Modern insanlarda bugüne kadar MÖ 3 bin 629 ila MÖ 400 arasında 5 vaka bulunmuş, ancak bu kişilerin hiçbiri 16 aydan uzun yaşamamıştı.

İspanya'daki Cova Negra adlı arkeolojik kazı alanında 1989'da çıkarılan fosilleri inceleyen araştırmacılar, Down sendromlu birinin binlerce yıl önce 6 yaşına kadar yaşadığını saptadı. Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

NEANDERTALLER MUTLU VE YARDIMSEVER BİR HAYAT YAŞIYORDU

Araştırmacılar, Tina adını verdikleri Neandertal çocuğun rahatsızlığından dolayı sağırlık, vertigo ve dengesini koruyamamaktan mustarip olduğunu düşünüyor. Çocuğun nispeten uzun süre yaşaması, Neandertallerin toplumsal dayanışma ve yardımseverlik anlayışını ortaya koyuyor. Bu bulgu, Neandertaller arasında gerçek bir özgeciliğin varlığını destekliyor.

NEANDERTALLER SAPİENS GİBİ DUYGUSAL MIYDI?

Birçok belgeselde tartışma konusu olan, neandertallerin de homo-sapiens gibi duygulara sahip olup olmadığı da bu keşifle kanıtlanmış oldu.

Araştırmacılar, "Tina'nın keşfi, bilinen en eski Down sendromu vakasını temsil ediyor ve modern insanlarda gözlemlenen çeşitliliğin tarih öncesi zamanlarda da mevcut olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanıyor. Bu bulgu, insan evrimi öyküsünün hepimizi kapsadığını ortaya koyuyor.