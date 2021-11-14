Jeff Bezos: Gelecekte insanlar uzayda 'yüzer' kolonilerde doğacak
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, önümüzdeki yüzyıllarda sanayinin büyük ölçüde uzaya taşınacağını ve dünyada çok az insanın kalacağını savundu. Bezos, insanların uzayda kolonilerde yaşayacağını söyledi. Bezos, insanların bundan yüzyıllar sonra uzayda doğacaklarını ve tatil için Dünya'yı ziyaret edeceklerini aktardı.
Blue Origin kurucusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyon insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını, nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile Dünya’nın yerçekimini ve çevresini yeniden yaratacağını söyledi.
Bezos, tahminini NASA Yöneticisi Bill Nelson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’in de yer aldığı bir tartışma sırasında yaptı.
Sözcü'de yer alan habere göre; milyarder iş insanı, “Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya’yı ziyaret edecekler” dedi.
İNSANLAR, TATİL İÇİN DÜNYA’YA GELECEK
Konuşma, Harvard Business Review baş editörü Adi Ignatius’un ev sahipliğinde DC’deki 2021 Ignatius Forumu’nun bir parçası olarak Washington Katedrali’nde yapıldı. Bezos, daha önce de ‘O’Neill kolonileri’ olarak adlandırılan uzay habitatları fikrini dile getirmişti.
Business Insider’ın haberine göre, 2019 Blue Origin sunumunda, dünyanın en zengin ikinci adamı, üç mil uzunluğundaki silindirleri yüksek hızlı ulaşım ve tarım alanları olarak tanımladı ve bazılarının eğlence için tasarlandığını söyledi.
NASA Yöneticisi Bill Nelson gibi Bezos da dünya dışı yaşama inandığını söyledi:
“Nasıl olmaz? Sadece bu galakside bile çok fazla yıldız var.”
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