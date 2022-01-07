Jeff Bezos'un işe alacağı kişilere yönelttiği iki soru

07 Ocak 2022 Cuma, 14:19

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden birinde yönetici olarak çalışmayı kim istemez ki? Ancak bunun için Jeff Bezos’un mülakâtını da geçmek gerekiyor.

Sözcü'nün haberine göre, Bezos’un işe alım kriterleri, şirketin uzun soluklu çalışanlarından biri olan Ann Hiatt tarafından ortaya çıktı. Hiatt, Jeff Bezos’un potansiyel çalışanları inceleme sürecindeyken adaylara sorduğu kilit soruları anlattı.

Şimdilerde aranan uluslararası bir konuşmacı ve melek yatırımcı olan Hiatt, Birleşik Krallık’ta da çeşitli kurullarda yer alıyor. Kariyerinin başlarında 15 yıl boyunca Jeff Bezos ile birlikte çalışan Hiatt, Jeff Bezos’un işe alımlarda dikkat ettiği konuları anlatıyor.

İLK SORUYU DUYDUĞUNDA HAYRET ETTİ

Ann Hiatt, 2002’de çevrimiçi perakende devi Amazon’a bir iş başvurusunda bulundu ve ardından kendini dünyanın en zengin adamlarından biriyle konuşurken buldu. Kendisinin hemen işe alındığını ve kararın nasıl verildiği konusunda hayrete düştüğünü anlatıyor:

"Kapı açıldı ve içeri Bezos girdi. Karşıma oturdu ve kendini tanıttı. Bezos görüşmeye yalnızca iki soru soracağına ve ilkinin eğlenceli bir beyin jimnastiği olacağına söz vererek başladı. Ayağa kalkıp beyaz tahtaya geçerken derin bir nefes aldım. ‘Hesabı ben yapacağım’ dedi. ‘Seattle kentindeki cam bölmelerin sayısını tahmin etmeni istiyorum.'"

Hiatt, başlangıçta sorudan çok korkmuş olsa da patronunun, aklının nasıl çalıştığını görmek istediğini fark ettiğini söylüyor. Hemen bir yanıt vermek yerine, şehrin nüfusunu tahmin ederek ve her kişinin bir evi, işi ve ulaşım şekli olacağını açıklayarak ilerlediğini anlatıyor.

Ardından, yaklaşık 10 dakika içinde bir sayıya karar vermeden ve "doğru" göründüğü konusunda hemfikir olmadan önce sonucu etkileyebilecek her anormalliği analiz ettiklerini söylüyor.

CESARET VE MOTİASYONA ÖNEM VERİYOR

Bezos’un sorduğu ikinci soru ise basitti: Kariyer hedefleriniz neler?

Hiatt, bu soruya yanıt verirken de ana itici gücünün öğrenme hevesi olduğunu açıklamış.

Hiatt, sadece işi almakla kalmadı; aynı zamanda 15 yıl boyunca Jeff Bezos’un yönetici iş ortağı olarak çalıştı. Ofiste kendisine verilen masa, onun masasının yaklaşık bir metre ötesindeydi. Ve Bezos ile on yıldan fazla bir süre çalıştıktan sonra, neden sadece iki sorusu olduğunu anladığını söylüyor.

Hiatt, perakende liderinin, başarılı olmak için gereken cesarete ve motivasyona sahip olup olmadığını görmek için bu belirli soruları seçtiğine inanıyor.