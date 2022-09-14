Jüpiter, Dünya’yı daha yaşanabilir bir gezegen haline getirebilir

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:02

Dünya’nın, şu ana kadar keşfettiğimiz tüm gezegenler arasında yaşama elverişli olan tek gezegen olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bilim insanları, Dünya’yı baz alarak evrenin derinliklerinde başka yaşanabilir gezegen olup olmadığını keşfetmeye çalışıyor.

Webtekno'da yayınlanan yazıda, Gerçekleştirilen yeni bir çalışmayla Dünya’nın yaşama elverişliliği ile ilgili ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, kendi gezegenimizin olabildiğince ‘yaşanabilir’ olmadığını, Jüpiter’in Dünya’nın yaşama elverişliliğini artırabileceğini ifade etti.

The Astronomical Journal üzerinden yayımlanan araştırmaya göre; güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter’in yörüngesi değişirse Dünya şu an olduğundan daha yaşanabilir bir hâle gelebilir. Araştırmayı yürüten Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanı Pam Vervoot da bununla ilgili şu ifadeleri kullanarak yaygın bilgilerin yanlışlığını kanıtladıklarını ifade etti:

“Jüpiter’in konumu aynı kalsa ancak yörüngesinin şekli değişseydi, gezegenimizin yaşama elverişliliği gerçekten artabilirdi. Çoğu insan, Dünya’nın yaşanabilir gezegenler için en somut örnek olduğunu ve dev bir gezegen olan Jüpiter’in yörüngesindeki bir değişikliğin Dünya’yı kötü etkileyeceğini düşünüyor. Biz her ikisinin de doğru olmadığını gösteriyoruz.”

Araştırmacılar, çalışmada alternatif bir güneş sistemi oluşturdu. Sonrasında ise Jüpiter’in yörüngesinin daha eksantrik (dış merkezli) olarak değiştirildiğinde ne olacağı gözlemlendi. Biraz daha açarsak, dev gezegenin yörüngesinin daha az dairesel ve daha oval olması, Dünya’nın yörüngesinde değişikliklere yol açabiliyor. Bu, Dünya’nın bazı kısımlarının bazen Güneş’e daha yakın olabileceğini ve donma noktası altında kalan ve yaşama elverişli olmayan bölgelerin ısınarak yaşanabilir hâle gelebileceğini ortaya koydu.

Aynı çalışmada bu durumun tersinin Dünya’yı olumsuz etkileyebileceği de görüldü. Jüpiter’in Güneş’e daha yakın olması, Dünya’nın eğilmesine ve yüzeyin çoğu kısmının donma noktasının altına düşmesine yol açabilirdi. Bunun sonucunda da gezegenin önemli bir kısmı yaşama elverişli olmazdı.