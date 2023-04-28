Kadınların ince bağırsakları erkeklerinkinden daha uzun

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:31

Araştırmaya göre kadınların ince bağırsakları, erkeklerden önemli ölçüde daha uzun.

Küçük bir örneklem üzerinde yapılmış olsa da araştırma, hamilelik ve emzirme sürecinin neden olduğu enerji talebinin, kadın anatomisini dönüştürdüğü hipotezini destekliyor.

BAĞIRSAKLAR BESİN EMİLİMİ İÇİN HAYATİ ORGANLAR

Independent Türkçe'de yer alan hipoteze göre kadınların ince bağırsakları, vücuda alınan besinlerden daha fazla lipit (tüm canlıların yapısındaki temel organik bileşiklerden biri) emmek üzere evrimleşmiş olabilir.

Araştırmacılar, bağırsakları oluşturan yapıların, besin emilimi için en hayati organlar olduğunu vurguluyor.

İnce bağırsaklar, yiyecekler aracılığıyla vücuda giren besin maddelerini emmekle ve hayati moleküllerin kan damarlarına geçmesine olanak tanımakla görevli.

Birleşik Krallık'taki Brighton ve Sussex Tıp Okulu'ndan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 21 kadın ve 24 erkek olmak üzere 45 kadavrada "cinsiyetler arası gizli çeşitlilik" belirtileri arandı.

Hakemli bilimsel dergi PeerJ'de yayımlanan makalede, incelenen erkek kadavraların ince bağırsaklarının ortalama olarak 4 metreden biraz uzun olduğu ifade edildi.

Bulgular, kadınların ince bağırsaklarının da erkeklerden yaklaşık 30 santimetre daha uzun olduğunu ortaya koydu.

Daha önce fareler, domuzlar ve kurbağalar üzerinde yapılan araştırmalar, söz konusu organların uzunluklarının beslenme stratejisinden ve gıda işlemede üstlendikleri rolden etkilendiğini göstermişti.

Yeni araştırmanın arkasındaki bilim insanlarına göre de kadınlarda ince bağırsağın daha uzun olması, muhtemelen hamilelik ve emzirme döneminde gereken yağ ve diğer besin maddelerinin daha iyi emilmesini sağlıyor.

ABD'deki Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden Amanda Hale, "İnce bağırsak tamamen emilimle ilgili" ifadelerini kullanıyor:

Yediğiniz şeylerdeki besin maddelerinin büyük çoğunluğunu gerçekten aldığınız yer.