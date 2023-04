Bilim insanları papağanlara görüntülü aramayı öğretti

Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:35

Güncelleme: 24.04.2023 - 10:35

Tüyleri temizlemek, ötmek ve oynamak gibi sosyal davranışların daha çok sergilendiği belirlendi.

Pek çok papağan türü yaban hayatında sürü halinde yaşıyor. Ancak evcil papağanlar genellikle tek başına ya da küçük bir grupla yaşamını sürdürüyor. Bu yalnızlık ve can sıkıntısı sebebiyle kuşlarda sallanma, ileri geri yürüme ya da tüy yolma gibi sorunlu davranışlar görülebiliyor.

Independent Türkçe'de yer alan çalışmadaKovid-19 pandemisinde pek çok insanın görüntülü görüşmeyle yalnızlık hissinden bir nebze de olsa kurtulduğunu söyleyen araştırma ekibi, papağanlar için de benzer bir çözüm geliştirip geliştirilemeyeceğini görmek istedi.

İskoçya ve ABD'den uzmanlar, papağanlarla sahiplerine odaklanan Parrot Kindergarten adlı eğitim programına katılan kişilerle anlaştı. Böylece sahiplerinin de yardımıyla 18 evcil papağana önce nasıl zil çalacakları ve ardından da bir tabletin ekranında başka bir kuşun fotoğrafına dokunarak onu nasıl arayacakları ve gelen çağrıları nasıl yanıtlayacağı öğretildi.

Çalışma sırasında kuşlar toplamda 147 çağrı bıraktı. Sahipleri de hayvanlarının davranışları hakkında notlar alırken bilim insanları, bin saati aşan görüntüleri analiz etti. Bulgular, görüntülü aramanın kuşlara iyi gelebileceğini gösterdi.

BAZILARI ŞARKI SÖYLERKEN BAZILARI OYUNCAKLARINI GÖSTERMEK İSTEDİ

Papağanların, diğer kuşları en çok arayan papağanları daha çok tercih ettiği tespit edildi.

Araştırma ekibinden Dr. Jennifer Cunha, bütün katılımcıların sistemi ileride papağanlarıyla kullanmaya devam etmek istediğini aktardı.

Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems'ta yayımlanan araştırmada imzası olan isimlerden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas şöyle konuştu:

Farklı davranışların yelpazesi beni epey şaşırttı. Bazıları şarkı söyledi, bazıları etrafta oynadı. Bazıları da oyuncaklarını başka bir kuşa göstermek istedi.

Hirskyj-Douglas, bazı kuşların birbirlerinin görüntülerinin yanında uyuduğunu söyledi.