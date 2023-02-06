Kahramanmaraş merkezli büyük deprem.. Prof. Dr. Sertçelik: Muhtemelen bölgedeki faylar harekete geçti

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:02

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Sertçelik, "Kurumlar tarafından 7.4 ile 7.9 arasında farklı büyüklükler verilen Kahramanmaraş merkezli deprem, bölgede gerçekten büyük bir alanı etkiledi. Ana şokla birlikte Doğu Anadolu Fayı üzerinde 150 kilometreye yakın bir kırık oluştu. Bu kırık, enerjinin de büyük olması, depremin sığ olması, bölgede yerleşim yerlerinin bulunması, yapılaşmanın olduğu bir yerde meydana gelmiş olması nedeniyle ağır yıkımlara, can kayıplarına neden oldu" diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZ DEPREMLERDEN BİRİYDİ"

'Depremin merkez üssündeki fay hattının oluşturduğu sismik boşluk nedeniyle bu depremin öngörüldüğünü, ancak büyüklüğünün bu kadar beklenmediğini ifade eden Sertçelik, "Depremin meydana geldiği yer bizim açımızdan ilginç bir yer, çünkü daha önce söylediğim gibi yolların birleştiği bir kavşak vardır bu depremin meydana geldiği yer de hem Maraş'ta iki kola ayrılan Doğu Anadolu Fayı'nın, hem de o bölgede yer alan Ölüdeniz Fayı'nın her birinin kesiştiği yer gibi görünüyor. Bu faylar arasında 2 kilometrelik bir aralık var. Dolayısıyla buraya denk gelen bir yerde deprem meydana geldi. Depremin bu lokasyonda meydana gelmesi daha önceden sismik boşluk olarak tanımladığımız bir alan olması nedeniyle beklediğimiz depremlerden biri. Ancak depremin bu kadar büyük olması ve yırtığın bu kadar fazla olması nedeniyle bizim açımızdan da ilginç bir deprem olarak kayıtlara geçecek. İlk çözümlemelere göre depremin süresiyle ilgili 1 dakika civarında bir yırtılma olduğu şeklinde yorumlandı ve analizler onu gösteriyor" dedi.

"300 KİLOMETREYE YAKIN BİR HATTA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR"

Yaşanan depremin çok geniş bir alanda etki yarattığını aktaran Prof. Dr. Sertçelik, "300 kilometreye yakın bir hat boyunca artçılar devam ediyor. Bu gerçekten çok ilginç ilk ana kırığın olduğu yerin dışında da muhtemelen bölgedeki farklı faylar da harekete geçti. 300 kilometreyi aşkın bir fay boyunca artçıların meydana gelmesi gerçekten bu bölgede yaşanan çok büyük bir deprem. Sonrasında tetiklenen fayların harekete geçmesi olarak tanımlanabilir" diye konuştu.

"EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİ"

'Yaşanan sarsıntının Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden biri olduğunu söyleyen Sertçelik, şöyle konuştu:"Cumhuriyet tarihindeki en büyük deprem 1939 yılındaki 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremi. O da kış aylarında meydana gelmişti, oldukça fazla can kaybı meydana gelmişti. Bundan sonra meydana gelen Kocaeli, Düzce, Van depremleri vardı ama bu büyüklükte, eğer tek bir deprem olarak tanımlarsak ama alt kırımları varmış gibi de görünüyor. Şu anda sinyaller o kadar üst üste binmiş vaziyetteki tek bir depremle mi yoksa birkaç saniye aralıklarla oluşan birkaç depremin oluşturduğu bir yırtık mı bununla ilgili analizler sonuçlandığında daha net konuşabileceğiz ama şu anda 7.8 büyüklüğünde olarak tanımlarsak bu Cumhuriyet tarihinde ikinci büyük deprem olarak tarihte yerini alacaktır