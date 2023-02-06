Millet İttifakı'ndan 'deprem' açıklaması: 'Çalışmalarda ayrım yapılmasın'
Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Millet İttifakı'ndan bir açıklama geldi. Ortak açıklamada, iktidarın yerel yönetimlerle ayrım yapmaksızın çalışmaları sürdürmesi gerektiği vurgulandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi,
Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi
olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle açıklama yaptı.
Depremden etkilenen, yaşamını yitiren kişilere
başsağlığı ve sabır dilenen açıklamada “Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan
tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
‘ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’
Deprem karşısında herhangi bir ayrım yapılmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önem arz ettiği belirtilen açıklamada, “Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize Allah'tan güç ve kuvvet diliyoruz” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep,
Adana, Hatay. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve
Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremde yaşamını yitiren
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar
diliyoruz.
Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm
vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaları yakından
takip ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize
Allah’tan güç ve kuvvet diliyoruz.
Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım
yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği ve
koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve
belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımızın koordinasyon ve
titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve
dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma
içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde
atlatacağız.
Bu afet sürecinde AFAD’ın tüm uyarılarının önemle
takip edilmesini; hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesini, haberleşmelerin
kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden
yapılmasını; hayati durumlar haricinde telefon görüşmelerinden kaçınılmasını,
yolların arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmasını
ve yapılacak yardımların ilgili kamu kurumlan ve yerel yönetimlerle
koordinasyon içinde yürütülmesini, tüm bu hususlara hassasiyetle uyulmasını
vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.
Türkiye olarak kenetlendik. Dualarımız deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için."
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