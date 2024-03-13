Kairos roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı

Japonya'da Space One Co. firmasının, hükümete ait uydu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra patladı.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:28
Kairos roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
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Space One Co. firması, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de "Kairos" roketini fırlattı. 18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.

GÖREV ASKIYA ALINDI

Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Firmadan yapılan açıklamada, roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı ve "görevin askıya alındığı" bildirildi.

Kabine Uydu İstihbarat Merkezine göre, roket kargosundaki uydudan "Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanabileceği" bildirilmişti.

Resmi Kyodo ajansına göre fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı. Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.

Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.


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