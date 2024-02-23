Blue Origin yeni roketi New Glenn ile karşımıza çıkıyor

Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin, bir süredir gündeme gelmiyordu. Şirketin yeni roketi, rekabete hazırlandığını gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:52
Blue Origin yeni roketi New Glenn ile karşımıza çıkıyor
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Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Amazon ve Blue Origin gibi şirketlerin kurucusu olan Jeff Bezos, uzay şirketinin yeni roketi fırlatma rampasındaki yerini aldı. Blue Origin, New Glenn isminin verildiği yeni roketiyle ilgili bilgileri gizli tutuyordu. Roket, test için Florida'daki fırlatma rampasında götürüldü ve bazı ayrıntılar da geldi.

NEW GLENN BU YILIN SONUNA KADAR FIRLATILACAK

Hatırlatmak gerekirse New Shepard, farklı bilimsel yükü gözyüzüne taşımıştı ancak yaşanan teknik sorunlar nedeniyle 2022 yılının eylül ayında görevi askıya alınmıştı. Federal Havacılık İdaresi(FAA) soruşturması geçiren Blue Origin, en büyük rakibi Elon Musk'ın SpaceX'i ile de rekabeti artırmak istiyor.

New Glenn, Cape Canaveral'daki fırlatma rampasına test için çıkartılan roketin ilk kalkışı 2020'den 2021'e ertelenmişti. Daha sonra bu da 2022'ye ertelenmişti. Uçuş nihayet bu yıl bitmeden yapılacak. 

Roket alçak dünya yörüngesine yaklaşık 100 bin pound yani 45 metrik ton yük götürebilecek potansiyele sahip. 

Jeff Bezos, devasa yeni roketini fırlatma rampasında ilk kez görmek için Cape Canaveral'da yerini aldı. Bezos, Instagram hesabı üzerinden "New Glenn'i LC-36'da sahada görmek inanılmaz" diye yazdı ;"Önümüzde büyük bir yıl var. Hadi gidelim!"  


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