Kamu Teknoloji Platformu'nda değişim rüzgarı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:06

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:06

10 Mayıs’ta düzenlenen devir teslim töreninde Kamu Teknoloji Platformu kurucusu ve başkanı olan Erdem Akçıl’a, verdikleri hizmetten ötürü teşekkürleri dernek adına yeni başkan Çağrı Işıklıoğlu iletti.

Yapılan törende Erdem Akçıl, Kamu Teknoloji Platformu’nun yeni başkanı olan Çağrı Işıklıoğlu’nu tebrik ederken, “Çağrı Bey ve yeni yönetimin güzel işler başaracağına olan güvenimle içim rahat bir şekilde bayrağı onlara teslim ediyorum. Ülkemizin gelecek güzel günlerinde Kamu Teknoloji Platformu’nun katkısının büyük olacağına eminim” dedi.

10 yılı aşkın süredir teknoloji ve siyasi iletişim sektöründeki başarılı çalışmaları ile tanınan Çağrı Işıklıoğlu, Kamu Teknoloji Platformu yeni başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında şunları söyledi:

“Yeni yönetim olarak Erdem Bey’den bayrağı devralırken başarılarımızın üzerine yenilerini eklemek üzere yeni bir yolculuğun ilk adımını burada atıyoruz.

‘Yeni Yüzyıl Yeni Vizyon’ diyerek dünya ile rekabet edebilen, en küçük ölçekli belde belediyesinden, büyük ölçekli büyükşehir belediyesine kadar tüm yerel yönetimlerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini zenginleştirmek amacıyla projelerimizi hazırladık. Bütüne hizmet eden teknolojinin dönüştürücü gücü ile gelişen kentler, beldeler ile daha güzel bir Türkiye için çalışacağız.

Kaynakların ve altyapının etkili yönetimi, daha yeşil bir çevre ve akıllı yönetişim, şehirlerde yaşayanların daha kaliteli yaşam koşullarına sahip olmaları ile sonuçlanacak ve kentleri daha “akıllı” hale getirecektir. Bu yolculukta temel gayemiz “Teknoloji” ekseninde, öncelikle “Dijital Teknolojiler”, “Akıllı Şehirler”, “Finansal Teknolojiler”, “Endüstri 5.0”, “Yapay Zeka”, “Veriye Dayalı Politika”, “Bağımsız Kodlama & Yazılım”, “Yeşil Enerji” ve daha birçok alt başlıkla bir bütün olarak çalışmak.”

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Çağrı Işıklıoğlu, insan odaklılık, sürdürülebilirlik ve inovasyon ekosistemleri çerçevesinde hazırlanan 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirecekleri bazı projelerin başlıklarını şöyle açıkladı:

Projeler:

- İnsansız Hava Araçları Kampı

- Kamuda Dijital Teknolojiler Zirvesi

- Yapay Zeka Günleri

- Kamuda Kadın Aklı Zirvesi

- Uluslararası Akıllı Şehirler Zirvesi

- 2024 Barcelona Expo Smart City Türkiye

Planladığımız Eğitim Programlarından Bazıları:

- Kamuda Bağımsız Kodlama & Bağımsız Yazılım

- Kamuda Yeşil Enerji Bilinci

- Kamuda Veriye Dayalı Politika Bilinci

- Kamuda Finansal Teknolojiler

- Yerel Yönetimlerde ‘’Katılımcı Demokrasi Modeli’’

- Dijital Vatandaşlık

Planladığımız Yerinde İnceleme Programlarından Bazıları:

- Akıllı Şehir Doha Yerinde İnceleme Programı

- Akıllı Şehir Amsterdam Yerinde İnceleme Programı

- Akıllı Şehir Tokyo Yerinde İnceleme Programı