İşler kızışıyor: İki dev teknoloji şirketinden yapay zekâ ortaklığı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:38

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:00

Amerika merkezli teknoloji devleri Microsoft ile işlemci ve ekran kartı üreticisi AMD yapay zekâ işlemcileri konusunda birlikte çalıştığını duyurdu.

Microsoft, geçen aylarda ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ı şirketini bünyesine katmıştı. Pazardaki payını giderek artırmaya devam eden Microsoft şimdi ise yapay zekâ entegreli işlemci pazarına giriş yapıyor.

Geçen aylarda Microsoft'un Athena kod adlı bir yapay zekâ yongası üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Athena kod adlı yapay zekâ yongasını AMD ile birlikte sürdürdüğü de ortaya çıktı.

MICROSOFT'TAN AMD ATAĞI

Yapay zekâ yonga setlerinde günümüzde NVIDIA'nın teknolojileri kullanılıyor. NVIDIA'nın en büyük rakibi AMD ise bu konuda geride kalmış durumdaydı.

Ancak Microsoft ile yapılan ortaklık sonucunda işlerin daha da kızışacağı ve AMD'nin artık rekabette daha etkin rol oynayacağı tahmin ediliyor.

MICROSOFT NEDEN AMD İLE ÇALIŞIYOR?

Microsoft, ChatGPT yonga setlerini NVIDIA'dan alıyor. Ancak NVIDIA tarafında stok sıkıntıları yaşanıyor. Bu nedenle Microsoft kendi yonga setlerini üreterek bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Microsoft'un Athena projesi kapsamında 2 milyar dolar yatırım yaptığı açıklandı. Şirket proje kapsamında bin mühendisten oluşan tasarım ekibi oluşturdu.

Teknoloji devi, Athena projesiyle tedarik sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor.