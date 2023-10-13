Kanla gelen şifa: Yenilikçi teknoloji diyabetik yaralara çare oluyor

Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:50

Güncelleme: 13.10.2023 - 13:50

Diyabet hastaları yaralandıklarında iyileşme süreçleri oldukça zor oluyor. Bu durum artık değişecek. RedDress adlı firma yeni ActiGraft adlı yaraları kan ile tedavi eden cihazını tanıttı. Hastanın ürettiği fazladan kan pıhtısını kullanan cihaz yaraların iyileşme hızını arttırıyor. Böylece diyabet hastaları gibi bir müdahale olmadan iyileşmesi zor olan bireylere de bir çözüm sunuyor.

Devam etmekte olan klinik deneyleri ve araştırma çabaları bu yenileyici ilaçların gelecekte insan sağlığını güvende tutmanın büyük bir yararı olacağını gösteriyor.

Konu yaraların iyileşmesine gelince vücudumuzda bulunan kan pıhtıları bu görevde eşsiz parçalardır. Fakat genellikle diyabet gibi hastalıklardan dolayı oluşan çok katmanlı yaralar bu kan pıhtılarının gerekli alanlara ulaşmasını engellediğinde ne olur?

Geleneksel olarak insanlar bu yaralara karşı bandajlara, yaralı bölgeye baskı yöntemine ya da özel el yapımı ilaçlara güvenirler.

Aynı zamanda tıbbi market pahalı ve uyumsuz olan alternatifler olan yapay deriler ile kaynıyor. Bu yapay derilerde hastanın vücudu dışarısındaki kaynaklardan geliyor, bu durum ise genelde hastanın yüküne yük katıyor.

Birleşmiş Milletlerde ortaya çıkan akıl almaz diyabetik ülser istatistikleri bile bu konunun ne kadar acil ve önemli önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.