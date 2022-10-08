Naci Görür'den Güneş tutulması açıklaması: 'Depreme neden olabilir'
Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 25 Ekim’de Türkiye'den de izlenebilecek Güneş tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Görür, "Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi.
Bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim’de meydana gelecek. TÜBİTAK'ın "Gök Olayları Yıllığı"na göre 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.
Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan yer bilimci Prof. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce gerçekleşen Güneş tutulmasını hatırlattı.
"DEPREME NEDEN OLABİLİR"
Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay Güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz" dedi.
Stres yüklü faylara dikkat çeken Görür açıklamasının devamında, "Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı..— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 8, 2022
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