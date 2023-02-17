Kara delikler, karanlık enerjinin kaynağı olabilir

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:48

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 19:48

Bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yürüttüğü karanlık enerjinin, evrenin genişlemesinde önemli bir rol oynadığı 1990’lardan beri konuşuluyordu. Ancak araştırmacılar, bu süreç içerisinde karanlık enerjinin ortaya çıkışı hakkında kesin bir kaynağı işaret edememişti.

Webtekno'da yer alan ve yakın zaman içinde yayımlanan iki makale ise bu gizem hakkında bazı bilgiler ortaya çıkardı. Uluslararası araştırmacılara göre kara delikler, evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerjinin kaynağı olabilir. Bulgular, The Astrophysical Journal ve The Astrophysical Journal Letters üzerinden sırasıyla 2 Şubat ve 15 Şubat tarihlerinde yayımlandı.

ÇALIŞMA, KARANLIK ENERJİNİN KARA DELİKLERDE OLUŞTUĞUNU VE ORADA KALDIĞINI SÖYLÜYOR

Farklı ülkelerden çalışmaları yürüten bilim insanları, evren genişlerken kara deliklerin de büyümeye devam etmesi durumunda karanlık enerjinin kaynağının bu cisimler olabileceğini söylüyor. Kara deliklerin büyümesi ve evrenin genişlemesi arasındaki ilişki, karanlık enerjinin ortaya çıktığında depolandığı yere bağlıdır. Daha önce uzmanlar, karanlık enerjinin evrende yayılarak genişlemeye yol açtığını belirtiyordu.

Ancak yeni iki çalışma, kara deliklerin kendilerinin karanlık enerjiyi içinde bulundurabileceğini söylüyor. Kara deliklerin nasıl karanlık enerji yarattıkları sorusuna gelecek olursak araştırmacılar, yıldızların ölümünü işaret ediyor. Çalışmalara göre bir yıldız öldüğünde ve çöktüğünde karanlık enerji oluşuyor ve bu ölümler de kaynağı oluşturuyor ve genişlemeye katkıda bulunuyor. Kara deliklerin yıldızların çökmesi sonucu oluştuğunu biliyoruz.

Tabii ki bu konuda şüpheler de mevcut. The Guardian’ın aktardığına göre bazı astronomlar, bulgular konusunda pek emin değil ve kara delikler ile karanlık enerjiyi bağlamak için çok erken olduğunu, araştırmaların artması gerektiğini ifade ediyor. Danimarka’daki Niels Bohr Enstitüsü’nden Vitor Cardoso da buna ilişkin, “Bu iddia, birkaç aydan fazla yaşayacaksa hesaba katılması gereken bazı karşı argüman ve gerçekler var” ifadelerini kullanıyor.

Karanlık enerji ve karanlık madde aynı şey mi?

Son olarak karanlık enerji ile karanlık maddenin aynı şey olmadığını, karıştırmamamız gerektiğini belirtelim. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini sağlayan güce verilen isim. Öte yandan karanlık maddenin ise evreni bir arada tutan ve çekici güç görevi gördüğüne inanılıyor.

Karanlık enerjinin evrenin genişlemesini hızlandırdığı, karanlık maddenin ise yavaşlattığı düşünülüyor. Her ikisi de görünmez olarak nitelendiriliyor ve henüz tam olarak tanımlanamadı.