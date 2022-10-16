Karşınızda yenilebilir sensör: Donmuş gıda daha önce çözüldü mü?

16 Ekim 2022 Pazar, 11:58

Yeni bulgularını ACS Sensors bülteninde sunan araştırmacılar, aralarında sofra tuzunun, kırmızı lahananın ve balmumunun bulunduğu yenilebilir malzemelerden bunu bilmenizi sağlayan gıda saflığında bir cihaz tasarlamışlar. Kanıtlama çalışması niteliğindeki bu algılayıcı, -50 °C’den 0 °C’ye kadar ayarlanabilen belirli bir sıcaklığın üzerinde ısındığı zaman bir renk okuması sunuyor.

YENİ SENSÖR SORUNU ÇÖZECEK

Populer Science Türkiye'nin içeriğine göre tat ve kalitenin korunması, gıda zehirlenmesi tehlikesinin azaltılması ve atıkların en aza indirilmesi için nakliyat ve depolama sırasında yiyeceklerin soğuk tutulması gerekiyor. Araştırmacılar soğuk ürünler istenmeyen sıcaklıklara maruz kaldığı zaman üreticileri uyaran cihazlar geliştirse de, bunlar sadece donma noktasının üzerindeki değişimleri gösteriyor.

Donmuş ürünler için sensör oluşturmanın bir çözümü de, erime sırasında değişen elektriksel özelliklere sahip malzemeler kullanmak. Bu gibi değişimlerin bir sinyal üretmesi de ideal olurdu (ör. görünür bir renk değişimi gibi). Ek olarak, sadece gıda ve tüketilebilir bileşenlerin kullanıldığı yenilebilir elektronik bir cihaz ise gıda takibinin en güvenli yolu olurdu. Bu yüzden bilim insanları Ivan Ilic, Mario Caironi ve meslektaşları, donuk ürünlerde kullanılmak üzere görünür bir renk işareti sağlayan, tamamen yenilebilen ve gücünü kendi üreten ilk sıcaklık algılayıcısını geliştirmeye koyulmuşlar.