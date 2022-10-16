Karşınızda yenilebilir sensör: Donmuş gıda daha önce çözüldü mü?
Donmuş gıda reyonunda dururken, ürünlerin daha önce çözülüp tekrar donduğunu bilmek neredeyse imkansızdır. Gıdanın çözülüp tekrar donması ise sağlıksız olabilir
Yeni bulgularını ACS Sensors bülteninde sunan araştırmacılar, aralarında sofra tuzunun, kırmızı lahananın ve balmumunun bulunduğu yenilebilir malzemelerden bunu bilmenizi sağlayan gıda saflığında bir cihaz tasarlamışlar. Kanıtlama çalışması niteliğindeki bu algılayıcı, -50 °C’den 0 °C’ye kadar ayarlanabilen belirli bir sıcaklığın üzerinde ısındığı zaman bir renk okuması sunuyor.
YENİ SENSÖR SORUNU ÇÖZECEK
Populer Science Türkiye'nin içeriğine göre tat ve kalitenin korunması, gıda zehirlenmesi tehlikesinin azaltılması ve atıkların en aza indirilmesi için nakliyat ve depolama sırasında yiyeceklerin soğuk tutulması gerekiyor. Araştırmacılar soğuk ürünler istenmeyen sıcaklıklara maruz kaldığı zaman üreticileri uyaran cihazlar geliştirse de, bunlar sadece donma noktasının üzerindeki değişimleri gösteriyor.
Donmuş ürünler için sensör oluşturmanın bir çözümü de, erime sırasında değişen elektriksel özelliklere sahip malzemeler kullanmak. Bu gibi değişimlerin bir sinyal üretmesi de ideal olurdu (ör. görünür bir renk değişimi gibi). Ek olarak, sadece gıda ve tüketilebilir bileşenlerin kullanıldığı yenilebilir elektronik bir cihaz ise gıda takibinin en güvenli yolu olurdu. Bu yüzden bilim insanları Ivan Ilic, Mario Caironi ve meslektaşları, donuk ürünlerde kullanılmak üzere görünür bir renk işareti sağlayan, tamamen yenilebilen ve gücünü kendi üreten ilk sıcaklık algılayıcısını geliştirmeye koyulmuşlar.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu