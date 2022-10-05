Bilim insanlarına göre Samanyolu sanıldığından daha hafif
Bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, Samanyolu'nun kütlesini tam olarak ölçtü ve bunun Güneş'in kütlesinin yaklaşık 550 milyar katı olduğunu buldu.
Sonuçlar kısa süre önce Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimleri dergisinde yayımlandı.
Samanyolu'nun yeni ölçülen kütlesi, diğer araştırma ekipleri tarafından ölçülen değer ortalamasının neredeyse yarısına eşit. Önceki ölçümlerde kütle yaklaşık Güneş'in 1 trilyon katıydı.
SAMANYOLU DÜŞÜNÜLENDEN DAHA ZAYIF
Araştırma ekibinin önde gelen üyelerinden biri olan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOC) araştırmacılarından Xue Xiangxiang, "Elde ettiğimiz son sonuçlar, Samanyolu'nun daha önce düşündüğümüzden 'daha zayıf' olduğunu gösteriyor" dedi.
Xue, "Bu, galakside daha önce tahmin edilenden çok daha az ışımayan ama yerçekimsel karanlık madde olduğunu gösteriyor" dedi.
Xue'ye göre, kütle, galaksinin dinamiklerini anlamak için büyük önem taşıyor. Ancak gözlemlerin sınırlı olmasından dolayı tahminlerde belirsizlik oranı yüksek kaldı.
SONUÇLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ
Bilim insanları araştırmada, Çin'in önde gelen optik teleskoplarından Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskop'u (LAMOST) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uydusundan elde edilen verilere dayanarak bu sonuçları elde etti.
Xue, LAMOST tarafından sağlanan geniş spektroskopik veri örneğinin, diğer araştırma ekiplerinin çalışmalarına kıyasla bu araştırmanın başlıca avantajlarından biri olduğunu söyledi.
"Örnekler sadece sayı ve kapsama açısından büyük değil, aynı zamanda her bir yıldızın üç boyutlu (3D) konumunu, 3D hızını ve metal bolluğunu da kaydediyor" diye ekledi.
Araştırma ekibi, Çin Üç Boğaz Üniversitesi, NAOC, Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi gibi kuruluşların bilim insanlarından oluşuyor.
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