Bilim insanları, yaşamı oluşturan kimyayı keşfettiklerini iddia etti

09 Ekim 2022 Pazar, 16:44

ABD'nin Purdue Üniversitesi kimyagerleri, yaşam kimyasını inşa eden gizli anahtarın su damlacıklarında olduğunu ve bu gelişme sayesinde ilaç üretimi gibi kimyasal sentezlerin hızlanacağını öne sürdü.

Science and Technology Daily'nin haberine göre, Purdue Üniversitesi Kimya Profesörü Graham Cooks, gerçekleştirdikleri keşfi "dramatik" olarak nitelerken "Aslında hayatın kökeninin arkasındaki kimya budur” açıklamasında bulundu.

Araştırmada yer alan diğer kimya profesörü Henry Bohn Hass, "Bu, ilkel moleküllerin, basit amino asitlerin, kendiliğinden saf su damlacıklarında yaşamın yapı taşları olan peptitleri oluşturduğunun ilk kanıtıdır" dedi.

Bilim insanları daha önce Dünya'daki yaşamın okyanuslarda başladığını teorileştirdi. Bazı bilim insanları, bu keşif ile yaşamın oluşması hakkındaki teorilerin kimyevi bir temele dayanmasını, bilinen bir çok düşüncenin de değişmesini sağlayabileceğini söyledi.

Kanada'nın Dalhousie Üniversitesi'nde doçent olan Alan Doucette, keşifle ilgili "Bana göre, su kimyası hakkında gerçekten benzersiz ve olağanüstü bir şey olduğuna dair kanıtlar artıyor gibi görünüyor" ifadesinde bulundu.

Kütle izleme alanında uzman olan Doucette, "Bu keşfi gerçekten büyüleyici buluyorum. Hepimiz suyun Dünya'daki yaşam için gerekli olduğunu biliyoruz ama hala öğrenecek çok şeyimiz var" diye ekledi.

(Purdue Üniversitesi Profesörü Graham Cooks)

KİMYASAL REAKSİYONLAR

Purdue Üniversitesi araştırmacıları, su damlacıkları atmosferle etkileşime girdiğinde son derece hızlı reaksiyonların gerçekleşebileceğini bulmak için su damlacıkları içindeki kimyasal reaksiyonları yakından inceledi.

Araştırmacılar, yaşamın denizin ve karanın bir araya geldiği yerlerde geliştiğini söyledi. Bu sayede yaşamı oluşturan yapı taşlarının başka hızlandırıcı etkilere ihtiyaç duymadığını belirten araştırmacılar, bu sayede yaşamın su da kendi kendine oluşabileceğini iddia etti.

Cooks, "Damlacıklardaki reaksiyon oranları, aynı kimyasalların toplu çözeltide reaksiyona girmesinden yüz ila bir milyon kat daha hızlıdır" dedi.

Cooks, bu keşfin başka gezegenlerde yaşamı yeniden yaratabilir miyiz sorusuna yanıt olabileceğini belirtti.