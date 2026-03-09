Cumhuriyet Gazetesi Logo
Katlanabilir ekranlı iPhone için dijital çizim görselleri ortaya çıktı

Katlanabilir ekranlı iPhone için dijital çizim görselleri ortaya çıktı

9.03.2026 19:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Katlanabilir ekranlı iPhone için dijital çizim görselleri ortaya çıktı

Apple'ın çok uzun bir süredir katlanabilir yapıda bir iPhone geliştirdiği biliniyor. Yeni paylaşılan CAD çizimlerine göre iPhone'un Pixel Fold benzeri bir tasarımı olacak.

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir yapıdaki iPhone için daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. Telefona ait olduğu söylenen yeni CAD görselleri yayınlandı. Telefonun yatay bir şekilde açılacağı ve bu şekilde iç ekranın genişleyeceği görülüyor. 

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE NASIL OLACAK?

Aynı zamanda arka tarafta iki kamera lensi ve gövde kısmında iPhone 17'lerde tercih edilen tasarım çizgisinin korunacağı görülüyor. Bunun dışında telefonun hep Samsung'un katlanabilir telefonlarıyla benzer olacağı konuşuluyordu ancak görünüşe göre Google'ın Pixel Fold serisi katlanabilir telefonlara daha çok benzeyecek. 

Apple'ın bu yeni tasarlanan iPhone'da diğer markaların ürettiği telefonlarda yaşanan katlanma izi görüntüsünü ortadan kaldırdığı konuşuluyor. Telefonda rakiplerinden farklı olarak CPI kullanıldığı öne sürüldü. Bu daha pahalı ancak çizilmelere karşı çok daha dayanıklı.

 

Güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülen Sonny Dickson tarafından sızdırılan ayrıntılı 3 boyutlu CAD dosyalarında Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u görülüyor. CAD çizimleri, menteşe mekanizmasının bulunduğu yerde iki yuvarlak köşe ve iki kare kenar bulunan bir cihazı gösteriyor.

İlgili Konular: #katlanabilir ekranlı telefon #Katlanabilir ekranlı iPhone #Apple iPhone

İlgili Haberler

Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir
Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir Ülkelerin küçük yaştaki çocukların dijital dünyadan korunması için farklı planları var. Avustralya'da R18+ derecelendirmesine sahip çevrimiçi oyunlara yaş doğrulaması getirilmesi gündeme geldi.
Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor
Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor Avustralya 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasının önüne geçen düzenlemeyi onaylamıştı. Bunun ardından onlarca ülke benzer düzenlemeleri kabul etmeye başladı.
Honor, MWC 2026'da yeni nesil cihazlarını tanıttı
Honor, MWC 2026'da yeni nesil cihazlarını tanıttı Honor, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) 2026'da yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil cihazlarını tanıttı.