Katlanabilir ekranlı iPhone için dijital çizim görselleri ortaya çıktı

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir yapıdaki iPhone için daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. Telefona ait olduğu söylenen yeni CAD görselleri yayınlandı. Telefonun yatay bir şekilde açılacağı ve bu şekilde iç ekranın genişleyeceği görülüyor.

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE NASIL OLACAK?

Aynı zamanda arka tarafta iki kamera lensi ve gövde kısmında iPhone 17'lerde tercih edilen tasarım çizgisinin korunacağı görülüyor. Bunun dışında telefonun hep Samsung'un katlanabilir telefonlarıyla benzer olacağı konuşuluyordu ancak görünüşe göre Google'ın Pixel Fold serisi katlanabilir telefonlara daha çok benzeyecek.

Apple'ın bu yeni tasarlanan iPhone'da diğer markaların ürettiği telefonlarda yaşanan katlanma izi görüntüsünü ortadan kaldırdığı konuşuluyor. Telefonda rakiplerinden farklı olarak CPI kullanıldığı öne sürüldü. Bu daha pahalı ancak çizilmelere karşı çok daha dayanıklı.

Güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülen Sonny Dickson tarafından sızdırılan ayrıntılı 3 boyutlu CAD dosyalarında Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u görülüyor. CAD çizimleri, menteşe mekanizmasının bulunduğu yerde iki yuvarlak köşe ve iki kare kenar bulunan bir cihazı gösteriyor.