Katlanabilir ekranlı iPhone ve MacBook ne zaman çıkıyor?
Yıllardır konuşulan 'katlanabilir ekranlı Apple cihazlar' hakkında yeni bir tarih iddiası ortaya atıldı.
Apple'ın yıllardır katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor ancak bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak konu hakkında yeni bazı tahminler geldi. Buna göre birkaç yıl içinde bu yapıdaki cihazlar karşımıza çıkacak.
KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE VE MACBOOK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Haitong International Securities analisti Jeff Pu tarafından yapılan tahminlere göre katlanabilir ekranlı iPhone 2026 yılının sonunda, katlanabilir ekranlı MacBook ise 2025 yılında karşımıza çıkacak.
Daha önceki haberlerde Apple'ın ekran paneli tedarik ettiği şirketlerin ürettiği prototipleri beğenmediği için söz konusu yapıdaki iPhone'ların ertelendiği aktarılmıştı. Dikey yapıda katlanabilir olması beklenen iPhone'ların yanı sıra 20,3 inç ekranlı katlanabilir ekranlı MacBook'lar üzerinde çalışılıyor.
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