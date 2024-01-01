'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi: '500 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu...'

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:59

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:01

Kuzey Avustralya açıklarında keşfedilen ve artık tamamen sular altında olan kıta sahanlığı, yaklaşık 390 bin kilometrekare ile yüzölçümü 280 bin kilometrekare olan Yeni Zelanda'dan bile daha büyük bir alanı kaplıyor.

Queensland Griffith Üniversitesi'nden Kasih Norman'ın liderlik ettiği bilim insanları, Avustralya'nın Kuzeybatı Sahanlığı'nda bir zamanlar yaşanabilir bir nokta olan bu bölgenin, bugün kıtada bulunan hiçbir yere benzemediğini söylüyor.

Ancak bu keskin farklılıklara rağmen, bir zamanlar orada yaşayan insanların "Avustralya yerlileri ile benzer diller konuştuğu ve yakın topraklarda yaşayanlarla benzer kaya sanatı stilleri yarattıkları" belirtildi.

"500 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU..."

Norman ve ekibi, yaklaşık 18 bin yıl önce son Buzul Çağı sona erdiğinde, deniz seviyelerinin yükseldiğini ve dünya genelinde kıtaların büyük bölümünün sular altında kaldığını; bu nedenle de Sahul süper kıtasının Avustralya ve Yeni Gine olarak bölündüğünü ve bugünkü Tazmanya'nın anakaradan koptuğunu bildirdi.

Norman ve meslektaşları, bir zamanlar Buzul Çağı öncesi manzaralar hakkında sadece spekülasyonlardan ibaret olan pek çok boşluğu da bu keşif sayesinde doldurmayı başardı.

Bu sahanlığın takımadaları, gölleri, nehirleri ve büyük bir iç denizi ile oldukça farklı bir yer olduğunu keşfettiler.

Bilim insanları konuya ilişkin demeçlerinde, "Bölge, yaşanabilir tatlı ve tuzlu su ortamlarından oluşan bir mozaik içeriyordu. Bu özelliklerden en göze çarpanı Malita iç deniziydi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, ekip tarafından yapılan modelleme, bulunan arazinin 65 bin yıl boyunca çeşitli noktalarda 50 bin ila 500 bin arasında insanı desteklemiş olabileceğini ortaya koyuyor ve bu nüfus, yaklaşık 20 bin yıl önce, son Buzul Çağı'nın zirvesinde en yüksek seviyeye ulaşmış olabilir.