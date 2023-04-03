Kiralık e-scooter’ları yasaklayan ilk şehir oldu
Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli scooter'ların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu.
Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli scooter'ların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu.
Fransa'nın başkentinde Pazar günü yapılan referandumda e-scooter'ların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 90 oldu.
Ancak sandığa oy verme yaşı tutanların sadece yüzde 8’i gitti.
Referandum, Fransa'nın başkentinde e-scooter nedeniyle artan sayıda insanın yaralanması ve ölmesi sonucu yapıldı.
Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1,38 milyon kişiden 103.000'den biraz fazlası oy kullandı. Bunlardan 91.300'den fazlası e-scooter’ların yasaklanmasını istedi.
Paris, elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biriydi ancak karşı çıkanlar bunların yarardan çok zarara neden olduğunu savunuyor.
E-scooter'ların bazı kişiler tarafından trafikte araçların, kaldırımlarda yayaların arasından ve saatte 27 km hıza çıkarak kullanılması endişe doğuruyordu.
Sürücüler genellikle kask takmıyorlardı ve 12 yaşındaki çocuklar yasal olarak e-scooter kiralayabiliyordu.
Park halindeki e-scooter’ların kaldırımlarda yığıldığına dair eleştiriler de vardı.
2021'de 31 yaşındaki İtalyan bir kadın, iki kişiyi taşıyan bir e-scooter'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Düştü ve kafasını kaldırıma çarptı, aniden kalbi durdu.
Ancak e-scooter sürücüleri, araçların şehirdeki toplam trafik kazalarının küçük bir bölümünü oluşturduğunu savundu.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kiralık e-scooter'lar için referandum çağrısında bulundu. Özel araçlar oylamaya dahil edilmedi.
Sosyalist lider oy kullanırken gazetecilere verdiği demeçte, "Seçmenlerin kararına saygı göstermeye kararlıyım" dedi.
"Çok pahalı - 10 dakika için beş euro - pek sürdürülebilir değil ve hepsinden önemlisi, birçok kazanın nedeni" diye konuştu.
Çoğunlukla gençlerden oluşan müşterilerinin oy kullanmayacağından korkan üç ana kiralayıcı -Lime, Dott ve Tier- insanları kendi lehlerine oy vermeye teşvik etmek için sosyal medyayı kullandı. Ayrıca Pazar günü bütün gün seyahatleri ücretsiz yaptı.
2019'da yürürlüğe giren yeni yasalar - görünür giysiler giyme ve trafik akışına karşı araç kullanmama zorunluluğu da dahil - 135 euro ve hız sınırını aşma durumunda 1.500 euro’ya kadar para cezası öngörüyordu.
Şehirde, park edilen e-scooterlar da bir sorun haline geldi. Birçoğu şehrin parklarına ve meydanlarına bırakılmış durumda.
E-scooter’ları kaldırımlara bırakıp gitme yasağı 35 euro para cezası tehdidine rağmen büyük ölçüde dikkate alınmadı.
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