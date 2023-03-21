Bilgisayar markası Acer elektrikli bisikletini tanıttı
Bilgisayar ve tabletleriyle bilinen Acer, ebii adını verdiği elektrikli bisikletini tanıttı.
Elektrikli bisiklet sektörüne biraz geç giren Acer, tanıtım filminde sürdürülebilirliğe vurgu yapıyor. Sade bir tasarımla bizleri kaşılayan ebii, pratik bir kullanım sunuyor. Yapay zeka sistemleriyle donatılan ve akıllı telefon ile de kontrol edilebilen bisiklet, 16 kilogram ağırlığında.
MAKSİMUM 32 KİLOMETRE HIZLA, TEK ŞARJLA DA 110 KİLOMETRE GİDİYOR
Bisiklet, hafif yapısına ek olarak saatte maksimum 32 km'ye kadar ulaşabiliyor. Tek şarjla ise 110 km yol yapmayı sağlıyor. Eğer şarjı biterse de 0'dan 100'e iki buçuk saat içinde ulaşabiliyor.
Söylendiği kadarıyla ebii, çarpışma algılama sensörlerine, fazla sayıda ışığa ve havasız lastikler gibi detaylara da sahip.
Elektrikli bisikletin ne zaman çıkacağı hakkında ise bir detay henüz paylaşılmadı.
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