Komisyon Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:57

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, FTC'nin geçen ay şirketin iki eski üst düzey yöneticisini veri güvenliği konusunda sorguladığı aktarıldı.

Haberde, şirketin milyarder Elon Musk tarafından devralınmasının ardından FTC'nin Twitter'ın gizlilik ve veri güvenliği uygulamalarına yönelik sonbaharda başlattığı incelemeyi derinleştirdiği kaydedildi.

Haberde, incelemenin milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtildi.

FTC'nin Twitter'ın eski siber güvenlik şefi Peiter Zatko'nun şikayetinin ardından şirket hakkında bir soruşturma başlattığı vurgulanan haberde, Zatko'nun eylül ayında Kongre'de verdiği ifadede Twitter'ın "güvenlik açıklarından oluşan saatli bir bomba" olduğunu söylediği anımsatıldı.

Haberde, Twitter'ın 7 bin 500 çalışanından yaklaşık 5 bininin Musk'ın şirketi devralmasından bu yana şirketten ayrıldığı da kaydedildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı.

Musk, şirketi devralmasının ardından Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

Şirketin yeni sahibi Musk, Twitter'da çok sayıda çalışanı işten çıkarırken, şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkilileri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

FTC'dan kasım ayında yapılan açıklamada, Twitter'daki son gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği bildirilmişti.